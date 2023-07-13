ИННОПРОМ-2023 заложил новые кооперационные связи России и Беларуси

Белорусскую делегацию возглавил премьер-министр страны Роман Головченко. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Более 120 белорусских предприятий представили свой потенциал в национальной экспозиции, которую 10 июня посетили премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и глава правительства Казахстана Алихан Смаилов.

Станкостроительные предприятия представили токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, пятиосевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, станок резьбошлифовальный с ЧПУ, двигатели и многое другое.

Были здесь представлены и ультразвуковые технологии, микроэлектроника и лазеры, комплекты электронных модулей системы управления тяговой батареи электрических транспортных средств, синхронный электродвигатель для легковых электромобилей и инвертор тягового электропривода легкового электромобиля.

Беларусь – давний и надежный партнер Свердловской области. Здесь хорошо знают белорусскую технику: самосвалы БелАЗ, лифты, коммунальную и сельскохозяйственную технику и другое.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что в 2023 году на улицы Екатеринбурга вышли 10 новых белорусских троллейбусов, всего их будет 50.

После встречи с Евгением Куйвашевым и посещения площадки Уральского завода гражданской авиации Роман Головченко отметил, что белорусская сторона готова к сотрудничеству в сфере гражданской авиации.

На полях выставки Россия и Беларусь подписан ряд соглашений. В том числе – о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности и о реализации проекта по совместному производству двухмоторных 19-местных самолетов.