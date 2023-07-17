«Мне приснился цесаревич Алексей»: оперный певец из Италии прилетел в Екатеринбург, чтобы пройти 20 км в Царском крестном ходе

На Царский крестный ход паломники приехали из разных уголков России и мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье поздно вечером у Храма-на-Крови в центре Екатеринбурга собрались тысячи верующих. Это были паломники, которые приехали в столицу Урала, чтобы поучаствовать в Царском крестном ходе. Он приурочен к трагической дате — ровно 105 лет назад в доме Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли последнего российского императора Николая II с семьей. Это случилось в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

По традиции, каждый год в эту ночь паломники проходят около 20 километров от места, где стоял дом Ипатьева, до монастыря на Ганиной Яме, где 105 лет назад большевики пытались скрыть тела царской семьи.

Божественную литургию возглавили 12 архиереев Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИЕХАЛИ ДЕТИ ИЗ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА

У Храма-на-Крови паломники стали собираться за несколько часов до Божественной литургии, которая предваряет Царский крестный ход. Некоторые верующие подготовились — принесли палатки. Другие постелили на газоне в сквере у Храма-на-Крови туристические коврики, чтобы отдохнуть — идти пешком до монастыря на Ганиной Яме им предстояло больше пяти часов.

- Я второй раз участвую. Специально для этого приехала из Москвы, - рассказала «КП-Екатеринбург» паломница Елена. - Первый раз был год назад. Я тогда очень плакала, понимая всю эту историю с гибелью царской семьи. Мы шли с покаянием. Тяжело дошла, но была счастлива, что сюда попала. Это было, как мечта несбыточная. К сегодняшнему событию специально физически никак не готовилась. Наоборот — чем больше готовишься, тем сложнее. Мне и так легко. Собралась и поехала. Главное было, чтобы все устроилось — чтобы выходные совпали, деньги были, билет достали. Такие мелочи житейские… чтобы они, как по маслу прошли и все.

Погода была пасмурной. Поэтому многие подготовились - взяли дождевики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для паломников было организовано горячее питание. В этом году в оказании такой помощи принимали участие в том числе и школьники из Луганска и Донецка. Они приехали в Екатеринбург около трех недель назад по приглашению Братства православных следопытов России, чтобы познакомиться с движением.

- С начала СВО мы думали, чем мы можем помочь, как детская подростковая организация? И конечно первая мысль была — привезти ребят сюда, - рассказал начальник совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов. - Привезли 19 ребят. Им от 11 до 16 лет. Они побывали на нашем лесном слете, приняли участие, как зрители, в регате памяти цесаревича Алексея. А сегодня они тружениками помогали нам кормить паломников. Провели сегодня здесь весь день. Но многие из них никогда не участвовали в крестных ходах. Мы не стали их нагружать. Они уехали вечером отдыхать. Завтра у них экскурсия по городу на автобусе.

Движение машин по улице Царской было временно приостановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА КРЕСТНЫЙ ХОД ПРИНЕСЛИ МИРОТОЧАЩУЮ ИКОНУ

На Царский крестный ход прибыли паломники и гости не только из разных уголков России, но и из других стран. Среди них, например, режиссер-постановщик Государственного академического Большого театра Узбекистана Андрей Слоним.

- Уже седьмой раз мы с нашей творческой группой приезжаем сюда, - рассказал Андрей Слоним. - Приезжаем с единственной целью — внушить людям совершенно необходимую мысль о миссии добра. Мир очень хрупок и в нем сейчас властвует ожесточение душ. Крестный ход, который пойдет отсюда, символизирует вот эту многоголосную силу добра, которая, я надеюсь, хоть на какую-то ступеньку подымет великое чувство сострадания.

На богослужение пришли тысячи верующих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Был и как минимум один гость из Италии — оперный певец и по совместительству учитель оперного пения Элвис Фантон. На русском языке он не говорит — общался с нами через переводчицу.

Итальянский оперный певец Элвис Фантон уже восемь раз побывал в России после того, как ему приснился цесаревич Алексей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В 2017 году мне приснился один мальчик. Я не знал, что это за ребенок, но он передал мне много любви и эмоций. Я проснулся в очень приподнятом настроении, - рассказал Элвис Фантон. - Случайно на следующий день я увидел в Интернете фотографию этого мальчика. Так я узнал, что это был цесаревич Алексей.

Божественная литургия началась ближе к полуночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Элвиса, после этого он изучил все, что смог о сыне последнего русского императора. История мальчика, погибшего с родными в доме Ипатьева, тронула его настолько, что он решил приехать в Россию и побывать в местах, связанных с жизнью и смертью цесаревича. С тех пор он побывал в России уже восемь раз.

- Я думаю, что россияне очень неординарный народ. У вас у всех очень большое сердце, - поделился Элвис Фантон. - У итальянцев и россиян очень много общего. Я ощущаю вас, как своих братьев и сестер. И я за это могу благодарить именно цесаревича Алексея. Потому что это невероятно — все началось с одного сна и сегодня я стою здесь перед всеми вами.

Икона Царя Николая, которая замироточила в 1997 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное богослужение «Царских дней» перед началом Царского крестного хода возглавили 12 архиереев. На Царский крестный ход также принесли икону Николая II, которая мироточит уже почти четверть века.

- В 1997 году она заблагоухала и замироточила, - рассказал начальник Войсковой Православной Миссии Александр Чернавский. - Икона побывала уже в 50 епархиях и 12 странах мира. И 7 ноября будет уже 25 лет, как она мироточит и благоухает. Много книг написано о чудесах, связанных с этой иконой. Я был практически во всех новых регионах с этой иконой. Где мы были на участках фронта, наши переходили в наступление или там стабилизировалась позиция. И воины вдохновлялись, и был прекрасный духовный подъем.

Примерно в 02.50 начался Царский Крестный ход. Тысячи паломников двинулись по улице Царской в сторону проспекта Ленина, чтобы далее идти до монастыря на Ганиной Яме. Это путь длиной около 20 километров и продолжительностью порядка пяти часов.

После Божественной литургии начался Царский крестный ход Фото: Алексей БУЛАТОВ

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