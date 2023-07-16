«Не хочу оплачивать поддержку нацизма»: поляк, помогающий бойцам СВО, объяснил отказ вернуться на родину

В Польше на Марчина Миколаека завели уголовное дело из-за поддержки России Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП» уже рассказывала о польском диссиденте Марчине Миколаеке, ставшем волонтером в в Екатеринбурге. На родине он подвергся уголовному преследованию из-за поддержки России и СВО в соцсетях. В марте 2023 года против 25-летнего парня возбудили уголовное дело, и он был вынужден иммигрировать в Россию.

Через множество запросов в Министерство иностранных дел и согласований с пограничными службами ФСБ штаб «Волонтерской роты» под руководством Екатерины Ипатовой помог Марчину оформить визу и получить статус беженца.

В Екатеринбурге поляк вступил в ряды штаба. Он собирает гуманитарные грузы и участвует в патриотических акциях. А также продолжает вести свой telegram-канал. Тем временем в Польше беженца приговорили к штрафу, после чего друзья Марчина начали убеждать его выплатить сумму, чтобы оставить себе возможность вернуться на родину. 15 июля волонтер решил объяснить, почему никогда не вернутся в Польшу.

Марчин Миколаек не хочет плачивать штраф, так как считает, что эти деньги пойдут на поддержку бандеровского режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я сделал свой выбор еще до начала СВО. Я поддерживал Россию. Я горжусь каждой, даже маленькой победой этой замечательной страны в различных сферах жизни. Но сегодня Польша является чуть ли не самой первой страной, которая поддерживает киевский бандеровский режим. Некоторые эксперты, да и сами поляки говорят о том, что правительство больше заботится об Украине и украинцах, чем о самих поляках. Поэтому я не хочу, чтобы мои деньги шли на поддержку нацистов, которых цель – убить как можно больше русских, - объяснил Марчин Миколаек.

Парень добавил, что привык отстаивать свою позицию до конца, поэтому переубедить его в чем-либо просто невозможно.

- Если кто-то считает, что этим я закрываю для себя Польшу, так что ж, видимо, такая судьба. Ещё раз повторюсь: я люблю Россию, мечтаю стать гражданином этой великой страны и честно трудиться на ее благо, - заключает волонтер.

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