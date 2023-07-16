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Общество16 июля 2023 16:27

«Не хочу оплачивать поддержку нацизма»: поляк, помогающий бойцам СВО, объяснил отказ вернуться на родину

Поляк Марчин Миколаек обвинил свою родину в поддержке бандеровского режима
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
В Польше на Марчина Миколаека завели уголовное дело из-за поддержки России

В Польше на Марчина Миколаека завели уголовное дело из-за поддержки России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП» уже рассказывала о польском диссиденте Марчине Миколаеке, ставшем волонтером в в Екатеринбурге. На родине он подвергся уголовному преследованию из-за поддержки России и СВО в соцсетях. В марте 2023 года против 25-летнего парня возбудили уголовное дело, и он был вынужден иммигрировать в Россию.

Через множество запросов в Министерство иностранных дел и согласований с пограничными службами ФСБ штаб «Волонтерской роты» под руководством Екатерины Ипатовой помог Марчину оформить визу и получить статус беженца.

В Екатеринбурге поляк вступил в ряды штаба. Он собирает гуманитарные грузы и участвует в патриотических акциях. А также продолжает вести свой telegram-канал. Тем временем в Польше беженца приговорили к штрафу, после чего друзья Марчина начали убеждать его выплатить сумму, чтобы оставить себе возможность вернуться на родину. 15 июля волонтер решил объяснить, почему никогда не вернутся в Польшу.

Марчин Миколаек не хочет плачивать штраф, так как считает, что эти деньги пойдут на поддержку бандеровского режима

Марчин Миколаек не хочет плачивать штраф, так как считает, что эти деньги пойдут на поддержку бандеровского режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я сделал свой выбор еще до начала СВО. Я поддерживал Россию. Я горжусь каждой, даже маленькой победой этой замечательной страны в различных сферах жизни. Но сегодня Польша является чуть ли не самой первой страной, которая поддерживает киевский бандеровский режим. Некоторые эксперты, да и сами поляки говорят о том, что правительство больше заботится об Украине и украинцах, чем о самих поляках. Поэтому я не хочу, чтобы мои деньги шли на поддержку нацистов, которых цель – убить как можно больше русских, - объяснил Марчин Миколаек.

Парень добавил, что привык отстаивать свою позицию до конца, поэтому переубедить его в чем-либо просто невозможно.

- Если кто-то считает, что этим я закрываю для себя Польшу, так что ж, видимо, такая судьба. Ещё раз повторюсь: я люблю Россию, мечтаю стать гражданином этой великой страны и честно трудиться на ее благо, - заключает волонтер.

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