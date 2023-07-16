Синоптики рассказали, когда в Свердловской области закончатся дожди и грозы

Самым дождливым днем в Екатеринбурге за ближайшую неделю станет 19 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург и Свердловскую область накрыли ливни и грозы. Неустойчивая и влажная погода, согласно данным синоптиков, сохранится еще в течение 10-14 дней.

- Практически каждый день будут проходить небольшие кратковременные дожди, которые также могут сопровождаться грозами. Сильного ветра в этот период не ожидается, - сообщил «КП-Екатеринбург» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

По данным Свердловского гидрометцентра, грозы в регионе ожидаются 18 и 19 июля.

При этом, в столице Урала и в регионе, наконец, потеплеет.

- С 17 июля закончится период похолодания, который наступил после рекордной 40-градусной жары. Днем будет до +24…+25 градусов, ночью до +15...+17 градусов, - добавил Леонид Старков.

По данным «Гисметео», самое большое количество осадков за ближайшие десять дней в Екатеринбурге ожидается 19 июля – они составят 33,6%. В другие дни ожидается от 0,3 до 6,6%.