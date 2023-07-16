«Остались жена и сын»: на Урале скончался экс-глава полиции Североуральска

Артуру Салямову (на фото в центре) было 53 года. Фото: ГУМВД по Свердловской области

На Урале скончался бывший начальник отделения полиции Североуральска Артур Салямов. Трагедия произошла в ночь на 16 июля. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

- Ушел из жизни еще один ветеран свердловского гарнизона полиции, отдавший много лет борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Его смерть не носит криминальный характер. Вероятнее всего, что-то внезапно случилось со здоровьем, - рассказал Валерий Горелых.

Точную причину смерти мужчины в ближайшее время установит экспертиза.

- Но какой бы вердикт не вынесли врачи, легче на душе, увы, не станет. Искренние соболезнования родным и всем, кто с ним находился в дружеских отношениях. Вечная память!, - отметил официальный представитель регионального главка МВД.

У Артура Салямова остались жена и сын Дмитрий. Мужчина начал служить в полиции, последовав примеру отца. С 1988 по 1989 годы он проходил службу в вооруженных силах России.

- В 1993 году окончил Уральский лесотехнический институт и принят на службу в органы внутренних дел стажером на должность следователя следственного отделения ОВД города Североуральска, - говорится на сайте ГУМВД по Свердловской области.

Артур Салямов был награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2, 3 степеней, «За отличие в охране общественного порядка», «За боевое содружество».

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