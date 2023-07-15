В Екатеринбурге попрощались с врачом, который умер от остановки сердца

Коллеги запомнили его, как позитивного и грамотного специалиста.Фото: соцсети Ильдара Хасаншина

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с 37-летним врачом-инфекционистом Ильдаром Хасаншиным. Мужчина скончался от остановки сердца. О произошедшем в социальных сетях сообщила преподаватель УГМУ Елена Зерчанинова. Когда-то мужчина был одним из ее самых любимых студентов.

- Врач-инфекционист, настоящий педиатр сердцем и душой. Помимо этого он певец, активный общественник, добрый друг, очень искренний, светлый и отзывчивый человек. Мы всегда смеялись, когда он пел по телефону. Он всегда звонил и спрашивал: «Это моя любимая Елена Игоревна?». Чувствую боль, - делится воспоминаниями Елена Зерчанинова.

Коллеги мужчины также выражают соболезнования по поводу произошедшего.

- Ильдар вел нашу палату, когда мы лежали в 11-ой больнице с гемваскулитом. Я была тогда совершенно потеряна, а он поддерживал меня, как мог. Столько в нём было жизни и позитива, - вспоминает Татьяна Ауст.

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