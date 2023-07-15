«Не хочу повторения ситуации, как с Далером»: екатеринбурженка обвинила бывшего мужа-священника в жестоком избиении сына ремнем

Мальчику была назначена судмедэкспертиза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Ксения Савельева обвинила бывшего супруга – священника в том, что он жестоко наказал их 11-летнего сына. Еще 8 июня женщина получила сообщение от ребенка о том, что за отказ помыть полы папа сильно избил его ремнем. Получив тревожное сообщение, женщина во что бы то ни стало забрать ребенка себе. Однако по решению суда, при разводе ребенка оставили с отцом. Теперь женщина хочет, чтобы ребенка оставили с ней. «КП-Екатеринбург» поговорила с мамой мальчика о том, почему она считает, что жизнь ребенка в опасности.

«ПОДНИМАЛ РУКУ, НО Я ПРОЩАЛА»

По словам Ксении Савельевой, со своим мужем Антоном Щепеткиным они прожили вместе до двухлетия их сына. Затем, по словам мамы, бывший муж не общался ни с ней, ни с ребенком до его школьного возраста.

- Развелись по бытовым обстоятельствам. Он в принципе сдержанный мужчина, но мог на меня поднять руку. Я тогда не предавала этому серьезного значения. Дома почти не появлялся, жил чаще у мамы. В конечном счете Антон заменил все замки в квартире и не стал с нами поддерживать общение. Потом, он все же начал дважды в неделю забирать сына из школы. Но в конце концов мы не могли договориться о том, где будет жить сын. Я хотела перевести его в другую школу, но отец взбунтовался по этому поводу, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ксения Савельева.

По словам женщины, священником ее бывший муж стал после развода.

- Я уходила, а Антона рукоположили. Но сейчас его сан должен быть в запрете в связи со вторым браком. Согласно этому обстоятельству он не может выполнять таинство в церкви, - говорит Ксения Савельева.

Как уверяет женщина, через суд они определили место жительства ребенка у папы в «трешке». По мнению мамы, ребенок плохо контактировал с мачехой, да и с отцом были непростые отношения.

- Я сама стараюсь сохранять строгость, но на ребенка не подниму руку. В мае 2022 года в суде вынесли решение, что мальчик будет жить с отцом. Я виделась с ребенком дважды в неделю. Возможно, что сын терпел жестокое обращение. Он рассказывал, что ему не выделяли денег на карманные расходы. Говорил, что его ругали за то, что он сидит в телефоне, - говорит женщина.

По словам женщины, ребенок плакал несколько дней. Фото: предоставила Ксения Савельева

Неладное женщина заподозрила, когда не смогла дозвониться до сына. По словам женщины, ей бывший супруг рассказал, что мальчик находится в стационаре на плановом осмотре.

- Весной я выяснила от врача, мой ребенок был на лечении в психушке. Якобы он агрессивный и неуправляемый. Хотя ни на каком учете мальчик не состоит. Туда его поместили за то, что сын ломал дверь отверткой. Как я потом выяснила, что ребенка в очередной раз лишили правом пользоваться телефоном. Сын в течение месяца принимал таблетки, прошел обследования. Они показали, что у него на фоне стресса изменения настроения, но никаких психических заболеваний нет, - говорит мама мальчика.

По словам женщины, сын учится в школе хорошо, а также посещает внешкольные занятия по английскому языку.

Как уверяет Ксения, ребенка могли наказывать лишением еды за провинности.

- Сын рассказывал, что за чрезмерное использование телефоном его могли оставить без ужина. Также ему не позволяли покупать мороженное и говорили, что у них с мачехой на это нет денег. Сына заставляли убираться в квартире и обещали купить сладости после того, как тот помоет пол. Но все же не покупали, - уверяет женщина.

По словам женщины, она писала обращения в органы опеки через форму на сайте.

«Не МЕНЬШЕ 30 УДАРОВ»

Мальчику понадобилась помощь медиков. Фото: предоставила Ксения Савельева

Настоящую тревогу женщина ощутила 8 июня. Мальчика даже пришлось передать медикам, которые установили, что ребенок получил ушибы мягких тканей правого предплечья, бедер и ягодичных областей. О конфликте с папой он рассказал маме, когда опасался, что его вновь сдадут на принудительное лечение. Фото с травмами мальчика есть в распоряжении редакции «КП-Екатеринбург», однако по этическим соображениям мы не сможем их опубликовать.

- Как мне рассказал сын, он поставил будильник на семь утра. Отец прибежал недовольный и сказал: «Тогда работай и мой полы». Схватил его за руку и потащил в ванную. Сын сказал, что полы мыл позавчера. А затем, отец схватился за ремень и начал избивать его. По ощущениям ребенка, ему «прописали» не менее 30 ударов в область бедер, рук. Сын говорил, что он кричал, но соседи не среагировали и не пришли выяснить, что случилось. В итоге пол ребенок все-таки помыл. Мне в полиции показывали этот черный кожаный ремень с крестом, - говорит мама мальчика.

Из-за сильных синяков мальчик чувствовал существенный дискомфорт. Фото: предоставила Ксения Савельева

Как уверяет Ксения, она вновь обратилась к полицейским. Ребенка она забрала к себе. По словам женщины, 17 июля должен пройти суд по поводу изменения места жительства ребенка.

- Сын плакал три дня. Он был в потерянном состоянии. Хотя обычно мальчик наш очень открытый и добрый. Он спросил у меня: «За что папа со мной так?». Но ответ на этот вопрос мы так и не получили, - вздыхает женщина. – Я в ужасе. Я хочу отгородить ребенка от угроз, чтобы он был под защитой. Обратилась в Министерство социальной политики, к уполномоченному по правам ребенка. Не хочу повторения ситуации, как с мальчиком Далером. Буду отстаивать права ребенка на то, чтоб он жил только со мной.

Врачи диагностировали кровоподтеки и синяки. Фото: предоставила Ксения Савельева

В распоряжении редакции имеется ответ от Управления соцполитики № 27. В нем сообщается, что отец мальчика глубоко сожалеет о том, что не сумел сдержаться и применил к ребенку физическое наказание.

Редакция «КП-Екатеринбург» пыталась дозвониться до отца мальчика, однако его телефон вне зоны доступа сети.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пока воздерживаются от комментариев по ситуации. Напомним, екатеринбуржцы с содроганием сердца следили за поисками шестилетнего Далера. Мальчика искали сотни силовиков и добровольцев. Однако, тело мальчика было найдено в металлическом гараже. Опекуну Далера Веронике Наумовой предъявили обвинения в гибели ребенка. Однако, сама она не признает вину.

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