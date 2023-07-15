«Ответственный и дружелюбный»: на предприятии «Росатома» рассказали о сотруднике, погибшем во время разгерметизации баллона

Мужчину не единожды награждали званием «Лучший по профессии». Фото: пресс-служба предприятия УХЭК

В Новоуральске 14 июля на предприятии Уральский Электрохимический Комбинат (УХЭК) во время внештатной ситуации погиб 65-летний слесарь. Им оказался сотрудник цеха №53 Юрий Слезкин, который посвятил профессии более тридцати лет. Во время разгерметизации баллона с гексафторидом урана мужчина получил травму, но спасти его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба завода.

На предприятии Юрий Слезкин работал слесарем по обслуживанию оборудования основного производства. Мужчина постоянно повышал свою квалификацию, а опыт передавал молодым рабочим.

- С первых дней работы Юрий Александрович проявлял себя, как высокопрофессиональный специалист, постоянно ищущий и применяющий новые методы и формы работы. При его непосредственном участии проводились реконструкции технологических установок. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллектива, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Мужчина работал слесарем по обслуживанию оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина работал слесарем по обслуживанию оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрий Слезкин неоднократно был награжден за добросовестную и ответственную работу. Мужчина не единожды получал звание «Лучший по профессии». Юрия Александровича отмечали почетными грамотами УХЭК. Кроме того, он был удостоен знака «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Предприятие окажет необходимую помощь семье Юрия Слезкина. Коллеги тоже вспоминают Юрия Александровича и отмечают его заслуги на работе.

- Знал лично и до последнего дня трудился вместе с Юрием Александровичем. Добрый, скромный и отзывчивый человек. Очень жаль. Соболезную родным и близким, - пишет Евгений Грошев.

- Как же непредсказуема жизнь. Знал лично, как порядочного, отзывчивого мужчину. А самое главное очень дружелюбного и ответственного человека. Очень жаль, - поделился Михаил Куркин.

Напомним, в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр. Корпорация «Росатом» после ЧП на Уральском Электрохимическом Комбинате выпустила официальное заявление. Жителей Новоуральска призвали не поддаваться панике.

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