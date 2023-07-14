2013 vs 2023: смотрим, как за десять лет изменилась выставка ИННОПРОМ

ИННОПРОМ-2023 проходил в Екатеринбурге с 10 по 13 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подошла к концу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Она проходила с 10 по 13 июля и была уже 13-й по счету.

В мэрии Екатеринбурга уже начали подводить первые итоги. Так, участие в ней приняли 700 компаний из разных стран мира. При этом вместе с ИННОПРОМОМ на площадке «Екатеринбург-Экспо» проходило VII Российско-Китайское ЭКСПО, участие в котором приняли еще 400 компаний.

- Выставка стала рекордной по количеству участников за все годы, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Ее посетили трое премьер-министров: российский Михаил Мишустин, белорусский Роман Головченко и казахстанский Алихан Смаилов.

Всего на выставке работали 35 делегаций иностранных государств. А страной-партнером в этом году была Республика Беларусь.

- Более 130 белорусских компаний представили свои разработки в сфере энергетики, машиностроения, станкостроения, металлообработки, химической, нефтехимической и легкой промышленности, - добавляют в мэрии.

Пока окончательные итоги еще подводятся, предлагаем посмотреть и сравнить, какой выставка была десять лет назад в 2013-м и какой она стала сейчас. Многие технологии за это время сильно изменились.

Уличная экспозиция в 2013-м удивляла крупногабаритной техникой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023-м на уличной экспозиции можно было встретить такой небольшой вертолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2013-м гостей выставки встречал первый в мире робот-банкомат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя десять лет гостей встречает робот-врач, который измеряет давление, пульс и температуру тела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2013-м все развлекались с интерактивным экраном, на котором можно было писать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023-м посетители удивлялись роботу-пациенту по имени Леонардо. На нем студенты-медики учатся проводить реанимацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десять лет назад посетители любили фотографироваться с этими футуристичными манекенами Фото: Алексей БУЛАТОВ

А теперь одним из главных развлечений стал вот такой робот-олень, из которого звучала музыка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2013-м мы ждали Олимпиады в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинские технологии для малышей в 2013-м Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинские технологии для малышей в 2023-м Фото: Алексей БУЛАТОВ

А такие дроны на выставке были десять лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

И такие дроны сейчас Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компактные дроны тоже есть, конечно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2013-м роботы старались привлечь наше внимание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь роботы обыгрывают нас в «Кульбутто». Это игра такая, в ней шары надо кидать в лунки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умные шахматы превратят в гроссмейстера: чем продолжает удивлять «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

На «Иннопром 2023» презентовали ручной бильярд и супер-шахматы (Подробнее)

«Похоже, вы переработали»: на ИННОПРОМе представили робота, который измеряет давление и дает советы

На ИННОПРОМе представили робота-врача, который измеряет давление, пульс и температуру тела (Подробнее)

Михаил Мишустин на ИННОПРОМ-2023: «Интерес к российской экономике растет»

Председатель Правительства России выступил на Стратегической сессии международной промышленной выставки ИННОПРОМ (Подробнее)

На выставке ИННОПРОМ 2023 показали первый российский трехсекционный трамвай

Он следит, не курит ли машинист, реагирует на дождь и сам останавливается, если видит препятствие (Подробнее)