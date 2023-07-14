Генеральный директор Александр Дудин выразил соболезнования родным и близким сотрудника Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уральском электрохимическом комбинате, где утром 14 июля произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, подтвердили смерть 65-летнего слесаря.

- С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на Уральском электрохимическом комбинате утром 14 июля (разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана), один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось, - сообщили представители УЭХК.

Генеральный директор Александр Дудин выразил соболезнования родным и близким сотрудника.

- Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - добавили на предприятии.

Ранее мэр Новоуральска призвал жителей не поддаваться панике. В «Росатоме» заявили, что радиационный фон не превышал допустимых показателей.

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