Генеральный директор Александр Дудин выразил соболезнования родным и близким сотрудника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Уральском электрохимическом комбинате, где утром 14 июля произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, подтвердили смерть 65-летнего слесаря.
- С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на Уральском электрохимическом комбинате утром 14 июля (разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана), один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось, - сообщили представители УЭХК.
Генеральный директор Александр Дудин выразил соболезнования родным и близким сотрудника.
- Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - добавили на предприятии.
Ранее мэр Новоуральска призвал жителей не поддаваться панике. В «Росатоме» заявили, что радиационный фон не превышал допустимых показателей.
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