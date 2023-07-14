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Общество14 июля 2023 11:05

Из-за лесных пожаров Екатеринбург накрыло смогом

Запах гари ощущается во всех районах города
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Дымка рассеялась после того, как пошел сильный дождь

Дымка рассеялась после того, как пошел сильный дождь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за многочисленных лесных пожаров в Свердловской области Екатеринбург накрыло смогом. Жители уральской столицы проснулись, ощутив едкий запах гари. Дымку можно было заметить во всех районах города. Ситуация изменилась после 8 часов утра, когда на мегаполис обрушился ливень.

По данным синоптиков, непогода сохранится до конца выходных.

- Во второй половине и до конца суток 14 июля, в течение суток 15 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 15-17 м/с, - сообщили в Уральском гидрометцентре.

Один из самых сильных пожаров действовал на территории Невьянского городского округа, где пострадало село Шайдуриха. В результате возгорания был уничтожен 41 дом, погибла 71-летняя бабушка. Репортаж из Шайдурихи вы можете прочитать здесь.

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