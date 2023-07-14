Дымка рассеялась после того, как пошел сильный дождь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за многочисленных лесных пожаров в Свердловской области Екатеринбург накрыло смогом. Жители уральской столицы проснулись, ощутив едкий запах гари. Дымку можно было заметить во всех районах города. Ситуация изменилась после 8 часов утра, когда на мегаполис обрушился ливень.
По данным синоптиков, непогода сохранится до конца выходных.
- Во второй половине и до конца суток 14 июля, в течение суток 15 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 15-17 м/с, - сообщили в Уральском гидрометцентре.
Один из самых сильных пожаров действовал на территории Невьянского городского округа, где пострадало село Шайдуриха. В результате возгорания был уничтожен 41 дом, погибла 71-летняя бабушка. Репортаж из Шайдурихи вы можете прочитать здесь.
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