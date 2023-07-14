В Екатеринбурге ищут добровольцев для помощи паломникам во время Царского крестного хода

Каждый год в Царском крестном ходе принимают участие десятки тысяч паломников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет главное событие «Царских дней» – Крестный ход. В его рамках десятки тысяч верующих пройдут от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме. Так они символически повторят последний путь Царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николая II с родными расстреляли в подвале дома Ипатьева. После этого большевики вывезли их тела в район шахт на Ганиной Яме.

Царский крестный ход начнется ориентировочно в 02.30 ночи 17 июля после завершения божественной литургии у Храма-на-Крови. Паломникам предстоит пройти около 20 километров. Помогать им в пути будут волонтеры. В Православной службе милосердия объявили о наборе добровольцев.

- Спланирована работа более 200 добровольцев по разным направлениям, - рассказала руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Наталья Заякина. - Можно записаться по номеру 200-07-04 в любое направление. У нас на Ганиной Яме утром будет встреча паломников. Можно записаться в группу, которая будет выдавать еду, наливать чай. Также мы будем раздавать в этот раз цветы за пожертвования и в начале Крестного хода и в конце. Можно записаться добровольцем на помощь к сестре милосердия.

В этом году Царский крестный ход начнется приблизительно в 02.30 после завершения божественной литургии у Храма-на-Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого во время Царского крестного хода будет работать десять мобильных групп, задача которых оказывать помощь паломникам, в том числе и медицинскую. В них также можно записаться добровольцем.

- В эти группы будут входить одна сестра милосердия, два человека из братства, два добровольца и священник, - добавила Наталья Заякина. - К такой мобильной группе можно подойти, если вы себя плохо чувствуете. Каждая группа будет снабжена аптечкой, водой. А сестра милосердия может оказать первую медицинскую помощь.

В Екатеринбургской епархии сегодня, 14 июля, отдельно отметили, что к Царскому крестному ходу не надо относиться, как к марафону – не обязательно проходить его весь от начала до конца. Надо рассчитывать свои силы.

- Крестный ход это продолжение нашей соборной общей молитвы, - сказал руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, иерей Даниил Рябинин. – Наша задача - понять для себя, сколько ты можешь пройти. Либо весь путь, либо какой-то отдельный промежуток. Принципиален тот внутренний настрой, который нас всех объединяет.

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