ЧП произошло утром 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ЗАВОДЕ В НОВОУРАЛЬСКЕ 14 ИЮЛЯ 2023

14 июля в 9:13 по местному времени в городе Новоуральск Свердловской области в цехе №53 Уральского электрохимического комбината разгерметизировался болон с обедненным гексафторидом урана объемом один кубический метр.

В результате взрыва пострадали несколько человек. Остальные цеха предприятия в закрытом уральском городе в 80 километрах от Екатеринбурга работают в обычном режиме. Что стало причиной инцидента на данный момент не сообщается.

После ЧП мэрия Новоуральска выступила с обращением к горожанам с просьбой не паниковать, потому что инцидент не несет никаких последствий для здоровья жителей. Горожан попросили закрыть окна в домах и меньше выходить на улицу. Это стандартные меры предосторожности в таких ситуациях.

Все цеха предприятия, кроме цеха №53, работают в обычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПАСЕН ЛИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ГЕКСАФТОРИД УРАНА

Обедненный гексафторид урана – это побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран.

- Такое соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран. Оно не несет никакой угрозы здоровью человека, - рассказали в корпорации «Росатом», которому принадлежит комбинат в Новоуральске.

Отметим, что Уральского электрохимический комбинат является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана для атомных электростанций и других ядерных объектов.

На предприятии разбираются в причинах ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Новоуральска попросили не поддаваться панике после ЧП с обедненным ураном на заводе. Горожан попросили закрыть окна в квартирах и не выходить на улицу (подробнее)

В «Росатоме» выступили с заявлением после ЧП на уральском заводе. На УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (подробнее)