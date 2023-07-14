Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июля 2023 9:28

ЧП на заводе в Новоуральске не несет опасности для здоровья горожан

Рассказываем подробности про авариюна заводе Росатома на Урале 14 июля 2023
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
ЧП произошло утром 14 июля

ЧП произошло утром 14 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ЗАВОДЕ В НОВОУРАЛЬСКЕ 14 ИЮЛЯ 2023

14 июля в 9:13 по местному времени в городе Новоуральск Свердловской области в цехе №53 Уральского электрохимического комбината разгерметизировался болон с обедненным гексафторидом урана объемом один кубический метр.

В результате взрыва пострадали несколько человек. Остальные цеха предприятия в закрытом уральском городе в 80 километрах от Екатеринбурга работают в обычном режиме. Что стало причиной инцидента на данный момент не сообщается.

После ЧП мэрия Новоуральска выступила с обращением к горожанам с просьбой не паниковать, потому что инцидент не несет никаких последствий для здоровья жителей. Горожан попросили закрыть окна в домах и меньше выходить на улицу. Это стандартные меры предосторожности в таких ситуациях.

Все цеха предприятия, кроме цеха №53, работают в обычном режиме

Все цеха предприятия, кроме цеха №53, работают в обычном режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПАСЕН ЛИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ГЕКСАФТОРИД УРАНА

Обедненный гексафторид урана – это побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран.

- Такое соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран. Оно не несет никакой угрозы здоровью человека, - рассказали в корпорации «Росатом», которому принадлежит комбинат в Новоуральске.

Отметим, что Уральского электрохимический комбинат является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана для атомных электростанций и других ядерных объектов.

На предприятии разбираются в причинах ЧП

На предприятии разбираются в причинах ЧП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Новоуральска попросили не поддаваться панике после ЧП с обедненным ураном на заводе. Горожан попросили закрыть окна в квартирах и не выходить на улицу (подробнее)

В «Росатоме» выступили с заявлением после ЧП на уральском заводе. На УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП