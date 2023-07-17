Как влияет постковидный синдром на центральную нервную систему

Постковидный синдром имеет разнообразные проявления, в том числе со стороны центральной нервной системы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постковидный синдром имеет разнообразные проявления, в том числе со стороны центральной нервной системы. Какие именно? Об этом, в частности, мы говорим с заведующим неврологическим отделением Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга Игорем Марковым.

«ОТЛОЖЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

- Игорь Станиславович, если вспомнить период пандемии, какие самые серьëзные осложнения коронавирусной инфекции наблюдались?

- Самые тяжёлые осложнения в острый период коронавирусной инфекции наблюдались со стороны центральной нервной системы, то есть головного мозга. Это инсульты, васкулиты, острые энцефалопатии, которые сопровождались психомоторными проявлениями. То есть мы сталкивались с прямым воспалительным действием вируса на головной мозг.

- А как действует на головной мозг постковидный синдром?

- Здесь можно выделить три группы пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. К слову, не обязательно перенесли тяжело. Скажем, в период распространения последней генерации коронавируса – «Омикрона» - заболевших людей крайне редко госпитализировали, они лечились дома, поскольку заболевание протекало у них легко, без проблем. Проблемы начались спустя три-четыре месяца. У многих молодых, некогда здоровых людей мы наблюдаем так называемый церебрастенический синдром. Люди вдруг утратили волю к жизни, у них появились панические атаки, тревожное состояние, сонливость – это то, что мы и называем психосоматическими расстройствами. Это первая группа пациентов.

Вторая группа больных - пациенты с поражением периферической нервной системы. Это люди, у которых, после того как они перенесли коронавирусную инфекцию, появились боли и онемение в ногах, слабость, нарушение походки… И это всё тянется месяцами.

И, наконец, третья группа – это пациенты с разного рода общемозговыми жалобами: на головные боли, головокружения, разной степени расстройства координации, шаткость при ходьбе.

- Я знаю, люди, перенесшие коронавирус, жалуются ещё и на ухудшение памяти.

- Да, жалуются. Но у большинства таких пациентов объективных признаков нарушения памяти нет. Это больше субъективное восприятие себя самого, если хотите, модная жалоба, дескать, что вы от меня хотите, я ничего не помню. Другое дело, что в структуру тревожного расстройства, о котором я говорил, действительно часто входит нарушение памяти. Но после приёма противотревожных препаратов, назначенных неврологом или психотерапевтом, память восстанавливается.

Мы говорим с заведующим неврологическим отделением ГКБ № 40 Екатеринбурга Игорем Марковым. Фото: пресс-служба больницы

САМО НЕ ОТБОЛИТ

- Диагностировать постковидный синдром сегодня врачи умеют. А лечить?

- Умеем, схемы лечения отработаны. Другое дело, что получается по-разному. Постковидный синдром включает в себя массу всевозможных проявлений со стороны центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и так далее. Каждая врачебная специальность подходит к решению проблемы по-своему. Я, как невролог, занимаюсь неврологическими проявлениями постковидного синдрома и говорю, что, да, у определённой группы пациентов лечение идёт успешно. Но есть пациенты, у которых, несмотря на лечение, явной положительной динамики пока добиться не удаётся. В первую очередь это касается людей с поражением периферической нервной системы.

- Течение постковидного синдрома зависит от индивидуальных особенностей организма?

- Конечно. В своё время была теория о том, что тяжесть постковидного синдрома напрямую связана с тяжестью коронавирусной инфекции в острый период. Грубо говоря, если ты полежал в реанимации, то и осложнений у тебя будет больше. С одной стороны, эта теория имеет право на существование. Но, с другой стороны, мы, к сожалению, видим, что масса людей, которые даже в больнице не лежали и перенесли ковид как простое ОРЗ, по количеству жалоб в постковидный период не уступают тем, кто болел тяжело и лежал в реанимации. Конечно же, то состояние здоровья, при котором человек заболел ковидом, те заболевания, которые у него имелись (скажем, гипертония, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и другие хронические болячки), усугубляют течение постковидного синдрома. Кроме того, усугубляется и их течение тоже.

В лечении постковидного синдрома крайне важна активность самих пациентов. Если появляются настораживающие жалобы, которых раньше не было, необходимо не откладывая обратиться за медицинской помощью.

- Что будет, если постковидный синдром оставить без внимания?

- Никто не даст гарантию, что не ухудшится качество жизни. К сожалению, все патологии, возникающие в рамках постковидных нарушений, не имеют тенденции к самоизлечению. Поэтому не приходится надеяться, что «отболит», «откружится», «сейчас полежу и наутро буду здоровым». С постковидом этот номер не проходит.

Рада Боженко