Вернется ли в Екатеринбург и Свердловскую область аномальная жара

В ближайшие дни на Урале ожидаются дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на Урале определенно любит преподносить нам сюрпризы. В понедельник и вторник мы изнывали от 40-градусной жары, а в пятницу вдруг зарядили непрекращающиеся проливные дожди. Да еще и столбики термометров упали до +18 градусов - похолодало. И сразу возникает вопрос, жаркое лето на этом закончилось? Или это лишь краткая передышка и нам стоит ожидать возвращения аномальной жары?

- Нет, в ближайшие дни нарастания температуры воздуха по крайней мере до +30 градусов мы не видим, - прокомментировала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. - Погода будет вполне умеренная с довольно частыми осадками. В отдельные дни температура воздуха может подняться до +25 градусов. Но в течение 5-7 дней жары не ожидается.

А вот перспектива на дожди иная – ближайшие дни нет-нет, да польет.

- Осадки вероятны в связи с перемещением циклона. Сегодня ночью они могут быть, - объяснила Галина Шепоренко. – В понедельник еще один циклон подойдет. Могут быть осадки.

Если говорить про ближайшие выходные, то в Екатеринбурге в субботу, 15 июля, будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов Цельсия, днем +16…+18 градусов. В воскресенье, 16 июля, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов Цельсия, днем +19…+21 градус.

В целом по Свердловской области 15 июля днем столбики термометров могут подняться до +21 градуса. А в воскресенье, 16 июля, днем может потеплеть до +24 градусов.