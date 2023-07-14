На Вторчермете стая бездомных собак напала на женщину

По словам женщины, стая примерно из восьми собак выбежала со двора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 13 июля на женщину напала стая бродячих собак. Бездомные животные выбежали к ней около 04:05 утра, когда она ждала служебный транспорт на улице Военнной. Об этом сообщает паблик «Район Вторчермет» в социальной сети «ВКонтакте».

- Буквально через дорогу со двора выбежала одна собака с чипом в ухе. Она подбежала ко мне, я стояла спокойно и угостить ее мне было нечем. Затем, она развернулась в сторону, а следом за ней ко мне выбегала стая из восьми собак. Первая стала кидаться на меня и лаять, остальные подхватили ее агрессию. Я очень сильно испугалась, начала кричать, - поделилась подписчица сообщества.

Одна из собак укусила женщину. Фото: «Район Вторчермет» в социальной сети «ВКонтакте»

Несмотря на то, что женщина попыталась криками распугать стаю, одна из собак ее все же укусила. Спас от банды дворняг ее мимо проезжавший молодой человек.

Затем, к женщине прибежала на помощь ее мама. Пострадавшая обратилась к медикам и зафиксировала рану от укуса в травмпункте №2.Теперь ей назначен курс прививок от бешенства.

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