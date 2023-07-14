Пожар в свердловском селе Шайдуриха полностью потушен

Пожар ликвидировали к утру 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар в Шайдурихе, который охватил 4,1 тысячи квадратных метров, полностью потушен. Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций к утру 14 июля.

- В 09:00 пожар в селе Шайдуриха полностью потушен. Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте остаются силы и средства для окарауливания населенного пункта, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара достигала 4,1 тысячи квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помогать тушить пожар помогали три вертолета МИ-8 и самолет-амфибия. Авиация МЧС совершила 40 сбросов воды, объем которых достигает 180 тонн. В ликвидации огня участвовали 250 спасателей и 68 единиц техники.

О горящих торфяниках вблизи Шайдурихи сообщалось еще 8 июля. Крупный пожар под Екатеринбургом начался 12 июля. Огонь подобрался к домам и дачам, вечером того же дня жителей села стали эвакуировать. Всего населенный пункт покинули 290 человек, среди них 36 – дети. К вечеру пламя уничтожило 41 дом. А утром 13 июля было найдено тело 71-летней пенсионерки. Помимо этого, пострадали двое мужчин, они получили ожоги.

Глава Следственного комитета России взял на свой контроль расследование о смерти по неосторожности в селе. А СК по Свердловской области возбудил уголовное дело о халатности после пожара.

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