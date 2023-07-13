Екатеринбуржцев возмутило закрытие почтового отделения на Уктусе

Представители спешат успокоить екатеринбуржцев и отрицают полное закрытие отделения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 13 июля закрылось отделение «Почты России» на улице Алтайской, 70. Жители Уктуса не могли отправить письма и посылки адресатам. О проблеме «КП-Екатеринбург» рассказала жительница района Ирина.

- О закрытии я узнала от одной из сотрудниц. Она рассказала, что их отделение закрывают и система не позволяет продолжить работу. Хотя, это отделение обслуживает немало жителей тех же микрорайонов Сосновый Бор, Светлый. У отделения полный комплект почтальонов, в отделении сделан хороший ремонт. Не можем понять, зачем закрывать? – рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Уктуса Ирина.

Кроме того, екатеринбурженка отметила, что закрытие обернется большими очередями в отделении на Щербакова. Как уверяет женщина, она уже отправила обращение после закрытия отделения на «горячую линию».

- У меня слов нет, как подобные закрытия влияют на жизнь других людей. Некоторые сотрудники переведутся в разные отделения, а другие вообще уволятся. При этом, очереди на отправление посылок будут только расти. У нас живет больше количество тех же пенсионеров, которые получают в этом отделении свои социальные выплаты, выписывают газеты и журналы. Неясно, как дальше будет работать это отделение, - продолжает женщина.

Сотрудники отделения в ближайшее время возобновят работу в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» пояснили, что работа отделения была временно ограничена. Однако, полное закрытие представители опровергают.

- Почтовое отделение временно изменило свою работу только на период больничного начальника. Здесь, как и прежде, можно получить посылки и корреспонденцию. Сотрудники Почты продолжают обслуживать жителей на дому – они доставляют почту и печатные издания, пенсии и социальные пособия по графику, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Почты России».

Сообщается, что жители могут обратиться в ближайшее отделение на Гастелло, 1, чтобы отправить посылки и корреспонденцию. Свою работу в полном объеме отделение на Алтайской возобновит в ближайшее время.

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