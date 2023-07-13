«Ситуация чрезвычайная»: 40 человек утонули в Свердловской области с начала сезона

Начиная с мая на воде погибли семь детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за жары, которая установилась на Урале, вдруг резко возросла смертность на водоемах. Цифры печальной статистики приводят сотрудники МЧС.

- Идет резкий всплеск гибели отдыхающих на воде. С начала сезона у нас более 60 происшествий на воде произошло, при которых погибло 40 человек, - рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. - Летом прошлого года в этот же период погибли 21 человек. То есть произошел рост на 95%. Это уже говорит о том, что ситуация нестандартная и чрезвычайная.

Если говорить по «жарким» месяцам, то в мае на воде погибли 11 человек. Из них двое детей. В июне погибли 10 человек, включая одного ребенка. И еще 13 погибли с начала июля. Среди них четверо детей.

- В 75% случаев гибель на воде связана у взрослых с состоянием алкогольного опьянения, - объясняет Алексей Морозов. – Гибель детей, как и в прошлые годы, связана с отсутствием надзора со стороны взрослых. Родители почему-то считают, что не нужно контролировать своих детей - отпускают их в воду. Они купаются в местах, не предназначенных для купания. Где-то натыкаются на водные препятствия, где-то проваливаются в подводные ямы - омуты. Где-то просто вода еще не прогрелась и из-за судорог происходит несчастный случай.

Чаще всего дети погибали на воде в Слободо-Туринском муниципальном округе, в районе Камышлова, Белоярского и Рефтинского городского округа, а также Алапаевска. Если говорить о водоемах, то по смертности на воде лидируют река Пышма, Октай, Белоярское и Рефтинское водохранилище, а также река Синячиха.