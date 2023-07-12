«30 лет со дня свадьбы родителей!»: Клава Кока показала редкие семейные фото

Певица трогательно поздравила родителей с годовщиной. Фото: соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока поделилась редкими семейными фото. Поводом достать старый альбом стал большой праздник для ее родителей – 30-я годовщина свадьбы.

Владимир и Олеся Высоковы отметили ее на шикарной яхте в компании детей старшего сына Льва, самой Клавы Коки и младшей дочери Лады.

Семейное торжество Высоковы отметили на яхте. Фото: соцсети

- Отмечаем 30 лет со дня свадьбы родителей!!! Принимаем поздравления. Родители, спасибо, что выбрали друг друга и нас. И сумели сохранить любовь, уважение и веселье сквозь года! Не могу представить семьи лучше, чем НАША. Высоковы forever, - трогательно подписала пост с празднования певица.

Клава Кока показала, как изменились ее родители за 30 лет. Фото: соцсети

Напомним, Клава Кока вместе с родителями переехала из Екатеринбурга в Москву в 2008 году. Но именно в родном городе начала свой музыкальный путь. В детстве Клавдия Высокова училась в джаз-хоре Свердловской детской филармонии. А дальше началась пора конкурсов, пока певица не заявила о себе на всю страну.

На фото Вадин Высоков, сама Клава (слева), ее сестра Лада (в коляске) и брат Лев. Фото: соцсети

Родители всегда и во всем поддерживали Клаву, а теперь она зарабатывает миллионы и помимо добрых слов, благодарит Вадима и Олесю дорогими подарками. Это и часы от Gucci за 200 тысяч, и автомобиль Toyota Camry за 2,5 миллиона, и даже шикарную квартиру в Москве.

Певица трогательно поздравила родителей в годовщиной. Фото: соцсети

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