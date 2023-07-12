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Звезды12 июля 2023 13:00

«Это тебе не нудистский пляж!»: Мария Погребняк раскритиковала блогершу, снявшую майку на фестивале

Мария Погребняк возмутилась поведением блогерши, раздевшейся до трусов на фестивале
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Светская львица посчитала поступок блогерши, решившей набрать просмотров, безнравственным. Фото: соцсети

Светская львица посчитала поступок блогерши, решившей набрать просмотров, безнравственным. Фото: соцсети

Светская львица Мария Погребняк возмутилась поведением блогерши на фестивале «Иван Купала» в Подмосковье. Как рассказала «КП-Екатеринбург» участница шоу «Новые звезды в Африке», девушка разделась до трусов, чтобы снять хайповое видео.

Ролик с ней попался на глаза и экс-жене футболиста Павла Погребняка. Своим негодованием после его просмотра она поделилась в социальных сетях.

- Я в полном недоумении. Куда вообще катится все наше общество? Блогерша плещется в воде без майки. Как можно было додуматься до такого?! Это тебе не нудистский пляж! Это общественное место, где есть дети. Я бы не хотела, чтобы мои сыновья за таким наблюдали, - высказалась светская львица.

«КП-Екатеринбург» Мария Погребняк заявила, что девушка должна отдавать себе отчет, где она находится, и отвечать за свои поступки.

Участница шоу «Новые звезды в Африке» пояснила, что призывает не осуждать поступок блогерши и травить ее, а поговорить со своими детьми и объяснить, что так делать нельзя

Участница шоу «Новые звезды в Африке» пояснила, что призывает не осуждать поступок блогерши и травить ее, а поговорить со своими детьми и объяснить, что так делать нельзя

- Меня удивило, что многие в комментариях стали ее поддерживать. Но это же абсолютно безнравственно! На таком хайпе она пыталась набрать количество просмотров. Я считаю, что это можно сделать и по-другому, - пояснила продюсер.

При этом Мария уточнила, что не призывает осуждать поступок блогерши и травить ее.

- Я прекрасно понимаю, что мое мнение может стать камнем, брошенным в чей-то огород, но нормы морали и нравственности должны быть у каждого. Я призываю, чтобы мы провели беседу с нашими детьми и подростками и объяснили, что так делать нельзя. Если вы хотите самовыражаться, для этого есть и другие способы, - обратилась к своим подписчикам Погребняк в конце ролика.

Напомним, о разводе Марии и Павла Погребняк стало известно 15 июня, после того, как Мария появилась на публике с новым возлюбленным. В разговоре с «КП-Екатеринбург» Мария призналась, что причиной развода стали не измены Павла, как об этом пишут в Сети, а остывшие чувства друг к другу. Она также заявила, что осталась с экс-футболистом «Урала» в хороших отношениях и пока они продолжают жить в одной квартире. Отметим, футболист и блогер прожили вместе 17 лет и воспитывали троих сыновей.

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