«Это тебе не нудистский пляж!»: Мария Погребняк раскритиковала блогершу, снявшую майку на фестивале

Светская львица посчитала поступок блогерши, решившей набрать просмотров, безнравственным. Фото: соцсети

Светская львица Мария Погребняк возмутилась поведением блогерши на фестивале «Иван Купала» в Подмосковье. Как рассказала «КП-Екатеринбург» участница шоу «Новые звезды в Африке», девушка разделась до трусов, чтобы снять хайповое видео.

Ролик с ней попался на глаза и экс-жене футболиста Павла Погребняка. Своим негодованием после его просмотра она поделилась в социальных сетях.

- Я в полном недоумении. Куда вообще катится все наше общество? Блогерша плещется в воде без майки. Как можно было додуматься до такого?! Это тебе не нудистский пляж! Это общественное место, где есть дети. Я бы не хотела, чтобы мои сыновья за таким наблюдали, - высказалась светская львица.

«КП-Екатеринбург» Мария Погребняк заявила, что девушка должна отдавать себе отчет, где она находится, и отвечать за свои поступки.

Участница шоу «Новые звезды в Африке» пояснила, что призывает не осуждать поступок блогерши и травить ее, а поговорить со своими детьми и объяснить, что так делать нельзя

- Меня удивило, что многие в комментариях стали ее поддерживать. Но это же абсолютно безнравственно! На таком хайпе она пыталась набрать количество просмотров. Я считаю, что это можно сделать и по-другому, - пояснила продюсер.

При этом Мария уточнила, что не призывает осуждать поступок блогерши и травить ее.

- Я прекрасно понимаю, что мое мнение может стать камнем, брошенным в чей-то огород, но нормы морали и нравственности должны быть у каждого. Я призываю, чтобы мы провели беседу с нашими детьми и подростками и объяснили, что так делать нельзя. Если вы хотите самовыражаться, для этого есть и другие способы, - обратилась к своим подписчикам Погребняк в конце ролика.

Напомним, о разводе Марии и Павла Погребняк стало известно 15 июня, после того, как Мария появилась на публике с новым возлюбленным. В разговоре с «КП-Екатеринбург» Мария призналась, что причиной развода стали не измены Павла, как об этом пишут в Сети, а остывшие чувства друг к другу. Она также заявила, что осталась с экс-футболистом «Урала» в хороших отношениях и пока они продолжают жить в одной квартире. Отметим, футболист и блогер прожили вместе 17 лет и воспитывали троих сыновей.

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