Безопасная жара: как выжить за рулем в аномально теплое лето

Лучше вычеркнуть из списка желаний поездки в пригородные зоны, другие города и населенные пункты Фото: Олег УКЛАДОВ

С наступлением жары, которая, кстати, в этом году в Свердловской области аномальная, увеличивается количество не только загорелых уральцев, но и ДТП. Как высокая температура воздуха влияет на организм человека и что делать, чтобы не попасть в аварийную ситуацию на дороге, рассказали в Госавтоинспекции.

ОТДЫХ НЕПОДАЛЕКУ

Пока синоптики предсказывают, когда в регионе столбики термометров опустятся до привычных нам цифр, автолюбители успевают планировать новые маршруты для отдыха. И, естественно, для них чем дальше, тем лучше и вода кажется чище, и природа красивее, и вообще лучше, когда цивилизация меняется живописным лесом с водоемом. Но сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют от дальних поездок отказаться и дождаться, когда температура воздуха станет более комфортной.

Если дома сидеть не хочется, а тропинки, водоемы, леса поблизости вы уже знаете наизусть, хорошо подготовьтесь к поездке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время жаркого периода у человека повышается потливость, утомляемость, водители становятся более раздражительными, резко снижается концентрация внимания. А все это потенциальные причины ДТП. Поэтому лучше вычеркнуть из списка желаний поездки в пригородные зоны, другие города и населенные пункты.

СИЛА В КОНДИЦИОНЕРЕ, ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ

Если дома сидеть не хочется, а тропинки, водоемы, леса поблизости вы уже знаете наизусть, хорошо подготовьтесь к поездке: соберите и себя, и автомобиль. Автоинспекторы рекомендуют водителям следить за температурным режимом в салоне и его техническим состоянием.

Не экономьте на кондиционере, включайте приятную музыку, наполняйте салон знакомыми ароматами Фото: Олег УКЛАДОВ

- Не экономьте на кондиционере, включайте приятную музыку, наполняйте салон знакомыми ароматами.

- Выезжайте раньше утром или после захода солнца, когда воздух уже «не прижигает тело» и другие поверхности своими лучами.

- Если утомились остановитесь. 15-20 минут короткого сна помогают восстановить силы.

ЧТО СОВЕТУЮТ ВРАЧИ

Жара представляет опасность для водителей, у которых повышено артериальное давление, гипертоников, людей, страдающих ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом, а также другими тяжелыми заболеваниями, которые могут обостриться в жаркую погоду. В группе риска также и те, кому просто тяжело и некомфортно в жаркую погоду. Не стоит садиться за руль, если в вашем анамнезе были судороги, тем более эпилептические припадки, - говорит главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УФО Наталья Попкова.

Наденьте светлую, легкую и просторную одежду из натуральных материалов (хлопка, льна). Синтетику надевать ни в коем случае нельзя. Кроме того, не надевайте вещи «под горло». В жару выбирайте футболки с максимальным вырезом, чтобы шея и грудь были открытыми.

Если утомились ― остановитесь Фото: Тимур ХАНОВ

Откажитесь от обильных приемов пищи и жирных блюд перед тем, как сесть за руль, легкая еда облегчит пищеварение. Холодный летний суп, такой как, например, окрошка, зеленый борщ или томатный гаспачо послужат одновременно и едой, и напитком.

В жару вообще не употребляйте алкоголь. Ключевое слово – вообще. Наказание за вождение в алкогольном состоянии не просто штраф, а ДТП, в которых зачастую гибнут люди.

Поменьше курите лучше, конечно, вообще не курить, но в жару эта вредная привычка особенно сильно бьет по здоровью и повышает без того высокий риск возникновения проблем.

Держите под рукой масло мяты перечной, наносите его на область висков, шеи, затылка – оно отлично охлаждает и снимает жар.

Возите с собой необходимые лекарства, но будьте предельно аккуратны с выбором: например, валидол, корвалол запрещены для водителей. А вот охлаждающий пакет может пригодиться, например, при тепловом ударе. Собирая аптечку, изучайте инструкцию препаратов и соблюдайте рекомендации врачей.

Жара представляет опасность для водителей, у которых повышено артериальное давление Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ГОВОРЯТ АВТОИНСПЕКТОРЫ

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области советуют правильно выбирать скоростной режим. Это касается всех участков дороги, учитывая интенсивность движения, состояние дорожного покрытия, погодные условия, время суток.

В жаркую погоду возите в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети.

Паркуйтесь по возможности в тени. Если мест нет, закрывайте лобовое стекло специальным экраном, а приборную панель – простым полотенцем.

ДОРОГИ «ПЛЫВУТ», ВОДИТЕЛИ ЗАСЫПАЮТ

Жара негативно влияет и на дорожное покрытие, которое буквально «плывет» при высокой температуре воздуха. В итоге снижаются сцепные качества, увеличивается вероятность образования колейности. А если на такой участок выезжает уставший водитель, беды избежать сложно.

Утомленное состояние стало причиной двух серьезных ДТП в Свердловской области. Оба дорожно-транспортных происшествия спровоцировали водители, уснувшие за рулем из-за знойной погоды. Один задремал, съехал с проезжей части и наехал на трех несовершеннолетних велосипедистов, остановившихся утолить жажду на обочине дороги. Второй выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили и взрослые, и дети.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области советуют правильно выбирать скоростной режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции, которые ориентированы на оказание помощи гражданам, а также по телефону Единой службы спасения «112». Уверенность и полный контроль ситуации на дороге в жаркую погоду – залог безопасности.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».