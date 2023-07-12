Правительство Свердловской области и РУСАЛ согласовали экологические цели деятельности в регионе

Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора РУСАЛа Олег Вайтман и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото: Анна Горячевских

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, заключил с Правительством Свердловской области соглашение о сотрудничестве в целях улучшения экологической ситуации в регионе.

Компания и власти региона объединят усилия по защите окружающей среды и повышению качества жизни населения, привлекая к сотрудничеству органы местного самоуправления, общественные и некоммерческие объединения. Также среди приоритетных направлений –внедрение экономики замкнутого цикла на территории области.

Подписи под соглашением в рамках международной промышленной выставки-форума ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге поставили заместитель генерального директора РУСАЛа Олег Вайтман и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Основные активы компании в регионе заняты добычей бокситового сырья и подготовкой глинозёма для дальнейшего производства алюминия и включают Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском, Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске и Североуральский бокситовый рудник в Североуральске.

Вложения уральских предприятий РУСАЛа в природоохранные проекты с 2017 по 2022 гг. составили 5,57 млрд рублей и были направлены на внедрение системы замкнутого водооборота и реконструкцию очистных сооружений, обеспечение безопасного размещения отходов, строительство и реконструкцию пыле- и газоочистных систем, вывод из эксплуатации и замену неэкологичного оборудования, а также повышение энергоэффективности производства.

Элементы системы замкнутого водооборота на Богословском алюминиевом заводе, запущенные в 2022 году, обеспечили на отдельных участках производства трёхкратное сокращение сбросов в реку Турья и сокращение забора свежей воды из Краснотурьинского водохранилища. На Уральском алюминиевом заводе с 2019 года продолжается масштабный экологический проект по переходу к системе замкнутого оборотного водоснабжения в глинозёмном производстве, которая позволит прекратить стоки в природные водоёмы и сохранить водные ресурсы, в том числе Волковского водохранилища на реке Исети. Предприятие сертифицировано по стандартам международной Инициативы по ответственному управлению производством и потреблением алюминия (Aluminium Stewardship Initiative, ASI) и в настоящее время участвует в пилотном проекте по управлению рисками воздействия на биоразнообразие и экосистемные услуги.

- Бережное отношение к окружающей среде и забота о населении территорий ответственности компании лежат в основе стратегии устойчивого развития РУСАЛа, а Свердловская область – один из важных для нас регионов. Мы давно взаимодействуем с руководством области, и подписанное сегодня соглашение позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. Координируя и дополняя наши действия, мы сможем сделать больше для сохранения природы Свердловской области и улучшения качества жизни местных жителей, – прокомментировал подписание соглашения заместитель генерального директора РУСАЛа Олег Вайтман.

Стратегия устойчивого развития РУСАЛа основана на учёте интересов всех заинтересованных сторон в городах ответственности компании и выстраивании с ними открытых и эффективных взаимоотношений. Соглашение с правительством региона станет для компании ещё одним инструментом для определения приоритетных направлений экологической и социальной работы в дополнение к индексу устойчивого развития городов РУСАЛа.