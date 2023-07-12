LASEK против линз: сделай коррекцию зрения со скидкой в «Профессорской плюс»

Фото: клиника "Профессорская плюс"

Многие активные люди предпочитают носить контактные линзы. Но в последнее время из-за санкций цены на импортные линзы становятся все выше, а слухи об их дефиците – все чаще.

Чтобы забыть об этой проблеме, клиника «Профессорская плюс» предлагает отличное решение – исправить зрение с помощью лазерной коррекции.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для всех, кто мечтает отказаться от линз и вернуть зоркость, клиника запустила специальную акцию с выгодными скидками.

Успевайте! Акция проводится с 1 июня по 30 июля 2023 года.

Участниками акции могут стать пациенты, использующие любые контактные линзы. Им предоставляется 50-процентная скидка на полное обследование перед лазерной коррекцией зрения с консультацией врача, а также 5-процентная скидка на операцию по технологии LASEK.

Для получения скидки, при оформлении визита по предварительной записи, необходимо показать администратору коробку, контейнер, блистер от контактных линз или чек на их покупку.

При этом скидки по другим акциям не суммируются. Но все спорные вопросы трактуются в пользу пациента.

ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе акции каждый участник акции получит полный пакет услуг:

- Выяснение жалоб и анамнеза

- Авторефрактометрия (исследование преломляющей силы оптических сред глаза)

- Автокератометрия (исследование оптических свойств роговицы)

- Наружный осмотр

- Биомикроскопия (исследование оптических сред и тканей глаза – конъюнктивы, роговицы, радужки, передней камеры глаза, хрусталика, стекловидного тела)

- Пневмо- и контактная тонометрия (измерение внутриглазного давления)

- Периметрия (определение полей зрения)

- Визометрия (определение остроты без коррекции и с коррекцией)

- Офтальмоскопия (исследование глазного дна)

- Определение диагноза

- Рекомендации

Биометрия, А-сканирование, циклоплегия и B-сканирование делается по показаниям, исходя из заболевания и цели обследования.

ВАМ К НАМ!

Клиника «Профессорская Плюс» приглашает вас восстановить зрение с помощью самых современных технологий лазерной коррекции.

Запишись на диагностическое обследование к врачам клиник, работающих под брендом «Профессорская плюс» в Екатеринбурге на ул. Вайнера, 15 и ул. Восточной, 30.

В случае большого количества участников, клиника «Профессорская плюс» готова продлить срок проведения акции. И обязательно сообщит об этом дополнительно.

Освободитесь от линз и санкций!

Клиника офтальмохирургии «Профессорская плюс»: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 15, Восточная, 30. +7 (343) 289-10-55 для Екатеринбурга, 8 (800)101-30-46 для жителей Свердловской области и других городов

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