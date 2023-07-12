В Свердловской области завершились поиски 15-летней школьницы

Пропавшую в Новоуральске 15-летнюю школьницу нашли сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске завершились поиски 15-летней школьницы. Подросток ушла из дома и не вернулась 9 июля.

- Ребенок найден сотрудниками полиции. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено. Благодарим за содействие! – сообщили в МУ МВД России по ЗАТО города Новоуральск и поселка Уральский.

В Новоуральске девочка учится в школе №49.

- Сегодня писали в местной группе, что ее видели с подругой, кошкой и собакой в маршрутке «Невьянск-Верх-Нейвинск». Мне кажется, могла сама сбежать. Живет она в каком-то общежитии, насколько я знаю. Какие с родителями отношения, не слышала. Но, может, начали ей запрещать что-то, вот и сбежала. Это мое предположение, - рассказала «КП-Екатеринбург» о подростке выпускница школы.

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О местонахождении Андрея Горожанцева неизвестно с 10 июля.