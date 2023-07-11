Евгений Куйвашев, Дмитрий Суховерхов, Тимур Уфимцев и Андрей Мисюра наметили планы создания технопарка «Космос»

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев и генеральный директор «Корпорации развития Среднего Урала» Андрей Мисюра 11 июля на полях ИННОПРОМ заключили соглашение о намерениях сотрудничать при создании промышленного технопарка в сфере электронной промышленности в микрорайоне Новокольцовский Екатеринбурга.

На территории технопарка «Космос» появятся как офисные, административные здания, коворкинг, так и производственные объекты, технологические линии для контрактного выпуска продукции, испытательный центр, полигон и лабораторные помещения. Его резидентами станут компании, выпускающие радиоэлектронику и микроэлектронику, продукцию для авиакосмической отрасли и робототехнику. Работы по строительству технопарка планируется начать уже в 2023 году и закончить в 2026 году.

В рамках соглашения стороны также будут совместно работать над развитием инфраструктуры технопарка, оснащением его объектов цифровыми решениями.

- Партнеры нашего проекта уже сейчас готовы стать резидентами технопарка, инвестировать в создание новых производств. Мы не просто организуем необходимую производственную инфраструктуру, а соединяем в одном месте ключевые аспекты любого высокотехнологичного бизнеса: НИОКР, производство, кадры, финансовые ресурсы и услуги по продвижению бизнеса. Другими словами, обеспечиваем «тепличные» условия для быстрого развития наших будущих резидентов, даем им возможность заниматься тем, в чем они профессионалы – создавать и производить высокотехнологичную продукцию, – сказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Сбер планирует финансировать проект, а также внедрять цифровые бизнес-процессы.

- Уверен, что наша финансовая поддержка, а также опыт и экспертиза по цифровизации бизнес-процессов помогут создать один из лучших и современных технопарков на территории всего Уральского региона и привлечь к разработкам талантливых ученых, – сказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Технопарк разместится на площади свыше 20 тысяч квадратных метров вблизи строящегося кампуса УрФУ.

- Непосредственная близость инновационного промышленного технопарка к кампусу УрФУ будет способствовать эффективному практическому воплощению научных разработок, исследований и проектов студентов, аспирантов и преподавателей. Молодые люди смогут здесь решать реальные производственные задачи, проходить практику. Кроме того, с открытием технопарка появится много новых рабочих мест и вакансий. Для выпускников это будет отличным стартом в их карьере, - считает генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Напомним, в сентябре 2022 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин запустил программу поддержки развития инфраструктуры промышленных технопарков, компании-резиденты которых специализируются на выпуске электроники, подписав постановление, утверждающее правила предоставления субсидии на эти цели. В марте текущего года Евгений Куйвашев дал старт работе по созданию технопарка в сфере электронной промышленности, подписав распоряжение правительства о формировании рабочей группы.

Новый технопарк создаётся по принципу локального наукограда, где будут объединены цикл разработок, опытное и серийное производство, а также подготовка инженеров.