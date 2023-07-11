«Синара-Девелопмент», Сбер и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве новых объектов студенческого кампуса

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Компания «Синара-Девелопмент», Сбербанк и Уральский федеральный университет договорились о сотрудничестве при возведении трех новых объектов студенческого кампуса УрФУ. Соглашение об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 подписали генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и ректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров.

Совместная деятельность компаний будет направлена на организацию финансирования строительства Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, а также проектов инфраструктурного развития этих объектов. Кроме того, партнеры намерены взаимодействовать в сфере внедрения современных банковских цифровых технологий и банковской инфраструктуры на территории кампуса.

Проект строительства кампуса УрФУ реализуется по поручению Президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». В студенческом городке уже возведены общежития на 8,5 тыс. мест, медицинский центр, общественный центр, который является первым учебным корпусом, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. В настоящее время компания «Синара-Девелопмент» ведет подготовку площадки к началу строительно-монтажных работ второго этапа проекта.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Институт радиоэлектроники и информационных технологий разместится на участке в 5,7 га, обучаться там смогут 4100 студентов. В Институте экономики и управления, который расположится на участке в 5,8 га, получать высшее образование будут 3600 человек. СУНЦ займет площадь в 5,3 га, помимо учебных аудиторий в нем появятся общежитие, спортивный блок и столовая с обеденным залом. Общая численность учащихся СУНЦа составит 900 человек. Сдача объектов запланирована на конец 2025 года. Общая площадь студенческого кампуса составит порядка 400 тыс. кв. м.

- Строительство студенческого кампуса и реализация на его территории инновационных решений позволит создать в Уральском регионе современный образовательный кластер, который откроет для студентов, аспирантов и школьников широкие возможности для обучения, научной деятельности, занятий творчеством, спортом, качественного отдыха. Опыт возведения подобных уникальных объектов позволит нам реализовать этот знаковый для региона и страны проект точно в установленные сроки, — отметил Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент».

- Уральский федеральный университет является кузницей высококвалифицированных кадров, в том числе в IT-сфере и экономике. В рамках подписанного соглашения Сбер готов оказать финансовую поддержку компании «Синара-Девелопмент», чтобы все объекты кампуса были построены качественно и в срок. Уверен, что это место станет главным центром образования в Уральском регионе, — прокомментировал Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

- Строительство новых учебных корпусов имеет важнейшее стратегическое значение для университета. Это проект, устремленный в будущее. Возведение новых объектов студенческого кампуса даст нам новые возможности. У нас будет больше пространства для проведения лекций, практических занятий и исследовательской работы, мы сможем обеспечить комфортные условия для студентов и преподавателей. Это повысит качество образования и нашу конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новые учебные корпуса будут способствовать укреплению нашего академического сообщества. Больше пространства для встреч и общения позволит нам развивать научные и культурные инициативы, на высоком уровне проводить конференции, форумы и семинары. Это огромный шаг в развитии нашего вуза и обеспечении качественного образования для наших студентов. Я хочу поблагодарить наших партнеров за поддержку столь важного во всех смыслах проекта, — подчеркнул Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.