В Екатеринбурге дан старт строительству второй очереди кампуса УрФУ

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 состоялась церемония старта строительства второй очереди кампуса Уральского федерального университета – центра цифровой трансформации.

В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель Наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский, президент Группы Синара Михаил Ходоровский.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Почетные гости заложили монеты «Екатеринбург – город трудовой доблести» в сваю-основание фундамента Института радиоэлектроники и информационных технологий, написали пожелания студентам УрФУ и строителям кампуса. Капсула времени, в которую торжественно запечатали послания участников церемонии, будет храниться в уже построенном общественном центре – первом учебном корпусе нового кампуса УрФУ. Вскрытие капсулы времени запланировано на 1 ноября 2025 года, когда будет завершено возведение объектов.

Проект строительства кампуса УрФУ реализуется по поручению Президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». В кампусе УрФУ уже построены общежития на 8,5 тыс. мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, спортивные площадки, зоны отдыха, улично-дорожная сеть, инженерные сооружения. На втором этапе реализации проекта будут возведены учебные корпусы Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В СУНЦе планируется создать лаборатории механики, робототехники, астрономии, молекулярной физики, оптики, укомплектованные самым современным оборудованием. В Институте радиоэлектроники и информационных технологий появятся лаборатории исследований сигналов и изображений методами искусственного интеллекта, радиолокации и радионавигации, метрологии и радиоизмерений, центр российских вычислительных технологий и многое другое. В Институте экономики и управления запроектированы трансформируемые аудитории, коворкинг-зоны, компьютерные классы, конференц-зал на 500 человек, помещения для самостоятельной и проектной работы студентов.

Генеральный подрядчиком строительства в Екатеринбурге кампуса мирового уровня является компания «Синара-Девелопмент». Общая площадь возводимых объектов составит порядка 400 тыс. кв. м.

- Очень важно, что кампусы создаются не только в Москве и Санкт-Петербурге. Уральский университет всегда был лидером не только региональной, но и российской, мировой науки. Когда мы говорим о росте промышленности, о развитии то главный дефицит — это не деньги, не материалы, именно кадры. Уральский университет — это один из центов, который способен эти кадры дать для промышленности, для экономики, вообще для жизни страны, — сказал помощник Президента России Андрей Фурсенко.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

- Безусловно, все, кто приезжает к нам из-за рубежа, ценит не только качественное образование, но и хочет жить в комфортных условиях. Город сам по себе комфортный, интересный, привлекательный. Появление [в рамках первой очереди кампуса] общежитий на 8,5 тысячи мест сделает УрФУ еще более привлекательным для студентов из-за рубежа, — подчеркнул министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

- Для того, чтобы не только область, но и вся страна развивалась, нужно давать качественное образование, создавать качественную образовательную среду и использовать самые передовые технологии в образовательных процессах. Мы действуем в формате поручений нашего Президента, решения Правительства Российской Федерации: все обязательства, которые на себя взяло правительство Свердловской области по финансированию этого проекта, по участию в этом проекте нашего уральского бизнеса, выполнены в полном объёме. Я уверен в надёжности компании-подрядчика, — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

- В новые учебные корпуса переедут Институт радиоэлектроники и информационных технологий и Институт экономики и управления УрФУ. Также здесь будет построен новый учебный корпус для нашего Специализированного учебно-научного центра. Это будет мощнейший центр привлечения талантов со всей страны. Я хочу особо поблагодарить за поддержку этого проекта Министерство науки и высшего образования, губернатора и правительство Свердловской области и, конечно, нашего давнего партнера — Группу Синара, — прокомментировал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

- За счет объединения науки, образования и бизнеса выигрывают все — студенты получают старт карьеры, исследовательские проекты приобретают прикладной характер, предприятия могут прорабатывать перспективные направления. Безусловно, кампус УрФУ будет с успехом решать эти задачи. Проект действительно уникален: скорость строительства, качественные технологические решения, высокий уровень комфорта. Кампус – вклад в будущее Урала, его точка роста. Уверен, за счет него Екатеринбург станет студенческой столицей России, - сказал президент Группы Синара Михаил Ходоровский.