В последний раз детей видели у пруда
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ревде пропали четверо воспитанников реабилитационного центра «Данко». Об этом сообщили в местном отделении полиции. По официальным данным, 9 июля мальчики отпросились погулять и не вернулись. Конфликтов с воспитателями у них не было.
Имена пропавших детей:
1. Кичигаев Михаил Владимирович, 09.01.2008 года рождения
2. Янович Роман Владимирович, 19.01.2009 года рождения
3. Зинуров Дмитрий Алексеевич, 19.06.2009 года рождения
4. Зинуров Илья Андреевич, 22.01.2014 года рождения.
Фото: МО МВД «Ревдинский»
- Последний раз пропавших детей видели в день пропажи в магазине «Магнит-Экстра» по адресу ул.Зыкина, 27 и в этом же районе около Ревдинского пруда. До сих пор об их местонахождении ничего неизвестно, - говорится в сообщении.
Всех, кто знает о местонахождении детей, просят сообщить в дежурную часть МО МВД России «Ревдинский» по телефонам: 8(34397)5-15-68, 02, 112.
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