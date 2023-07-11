Импорт отменяется: ученые из ЮУрГУ представили технологии, которые обеспечат технологический суверенитет России

На выставке представили уникальный арктический автобус. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 на коллективном стенде Челябинской области Южно-Уральский государственный университет представил свои разработки в области аэрокосмоса, экологии, транспортного машиностроения, новых технологий и материалов, направленные на достижение технологического суверенитета.

Настоящей «звездой» выставки стал проект Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) по созданию двигательной установки для возвращаемой многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя. Эта разработка позволит существенно снизить стоимость космических запусков.

Ученые наглядно продемонстрировали, из каких веществ будет создаваться российский пенополиуретан. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

- Сегодня мы представляем демонстратор двигательной установки с охлаждаемым центральным телом, работающий на топливной паре газообразный кислород, газообразный водород, – комментирует Руслан Пешков, заведующий лаборатории «Ракеты-носители, космические и беспилотные летательные аппараты». – В этом году мы планируем создание демонстратора на этой топливной паре с увеличенным временем работы, а также создание демонстратора системы управления, который будет осуществлять вертикальный взлет, перемещение и посадку.

ЮУрГУ представил также систему экологического мониторинга «Экомонитор», макеты следящих гидроприводов с гидростатическими направляющими, экспонаты чугунных мелющих тел, изготовленные из шлаков медеплавильного производства.

- В рамках программы импортозамещения совместно с учеными ЮУрГУ разрабатывается инновационный материал, аналогов которому нет ни в России, ни в мире, – поделился Владимир Толкач, генеральный директор завода «Современные технологии изоляции». – Этот материал призван заменить существующий пенополиуретан, который изготавливается с применением изоцианата. На данный момент изоцианаты в России не производятся. Сейчас мы работаем над материалами строительной отрасли, энергетики и нефтегазовой отрасли. К 2024 году планируется запуск производства материала.

Всеобщее внимание привлекал стенд с техникой, предназначенной для крайнего севера. Автобус «Арктика» – уникальная разработка ученых ЮУрГУ совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана (Москва) при производственной поддержке Автомобильного завода «Урал» (Миасс).

Система отслеживания распространения загрязняющих веществ от производственных предприятий – «Экомонитор». Фото: пресс-служба ЮУрГУ

- Арктический автобус разработан для перевозки людей в условиях крайнего Севера. Со следующего года автомобильный завод УРАЛ начнёт изготовление машин в качестве серийного производства, – поясняет Сергей Таран, директор центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ.

Южно-Уральский государственный университет наглядно показал, как работает связка «наука и жизнь», а изобретения воплощаются «в железе».

- Наша цель – чтобы фундаментальные разработки переходили в прикладную отрасль и мы видели их внедрение в производство, – говорит проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов. – Задача вузов в настоящее время – работа с индустрией, увеличение человеческого капитала. Нужно готовить научного сотрудника, который способен работать не один или два год. А, чтобы ребята не уходили и оставались в университете, должны быть серьезные и интересные проекты. Молодежь идет в науку и работает весь день и всю неделю только тогда, когда есть интересный проект. Когда перед молодыми стоит большая задача, когда есть ведущий ученый либо руководитель, который это понимает, формируется настоящая команда.