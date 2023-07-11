В Березовском полицейские разыскивают рецидивиста, напавшего ножом на свою бабушку из-за денег

Пострадавшую женщину госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском полицейские разыскивают мужчину, который нанес увечья своей родственнице. Он напал на свою бабушку с ножом в районе поселка Ленинский. Об этом сообщает паблик «Сила Березовского в людях» в социальной сети «ВКонтакте».

Нападавший скрылся от стражей правопорядка. Как сообщается, мужчина может страдать от ментальных особенностей здоровья.

Информацию о случившемся «КП-Екатеринбург» подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он пояснил, что мужчина может представлять реальную угрозу для окружающих. В случае встречи с ним необходимо сообщить полицейским о местонахождении обвиняемого.

- Мужчина, о котором идет речь, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 207 и 161 части 2 УК РФ. В первом случае - за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. А второй – за ограбление собственной матери. Он украл у нее золотые украшения. В обоих случаях, учитывая его состояние здоровья, суд вынес гуманное решение о наказании в виде медицинских мер принудительного характера, - рассказал «КП-Екатеринбург» полковник Горелых.

Мужчину разыскивают все наряды полиции Березовского. Фото: сообщество «Сила Березовского в людях» в социальной сети «ВКонтакте»

Кроме того, он рассказал о причинах агрессии, из-за которой березовчанин атаковал женщину.

- Последний криминальный эпизод зарегистрирован 10 июля. Все произошло с 22:00 до 23:00 часов вечера. Гражданин проживает с матерью, бабушкой и братом. Причиной очередной агрессии возможно послужило то, что родные не дали ему денег на личные нужды. В итоге он схватился за нож и порезал бабушку. Пожилую женщину госпитализировали. Врачи оказывают пациентке необходимую помощь, - добавил Валерий Горелых.

Вооруженного ножом мужчину разыскивают наряды полиции Березовского, а также все оперативные службы.

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