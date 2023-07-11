На Кольцовском тракте BMW насмерть сбила молодого парня

Юноша перебегал трассу в неположенном месте. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На Кольцовском тракте произошла смертельная авария. BMW Х5 сбила молодого человека, который перебегал трассу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автомобилист пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

ДТП произошло утром 11 июля. По предварительной информации, 24-летний водитель иномарки ехал со стороны аэропорта Кольцово, когда под колесами его авто оказался молодой человек. От полученных травм 19-летний юноша скончался на месте еще до прибытия скорой помощи.

- Водитель пояснил полицейским, что он двигался по крайней левой полосе, со скоростью 110 километров в час, неожиданно с правой полосы, через проезжую часть побежал пешеход, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в ГИБДД.

На месте аварии автоинспекторы провели замеры. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Автоинспекторы выяснили, что водитель имеет стаж вождения пять лет. На месте аварии сотрудники ГИБДД провели замеры и составили все нужные документы. По факту происшествия проводится расследование.

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