Следственный комитет проводит проверку Фото: Мария ЛЕНЦ

Воспитательницу детского сада № 432 Екатеринбурга Наталью Шумилову обвиняют в жестоком обращении с детьми. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по фактам сообщений о том, что детей били проводом зарядки телефона.

В свою очередь знакомые педагога считают, что обвинения преждевременны.

- Знаю Наталью как очень добрую, порядочную и честную женщину, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга Шумиловой. - На мой взгляд, это абсурд. Наверняка, все разрешится и подтвердится, что такого не могло быть. Вы поймите, в настоящее время в сфере образования наблюдается такая тенденция: учителя и воспитатели становятся безразличными к детям и отстраненными. Выполняют функцию администратора. К сожалению. И знаете, мне кажется, что отчасти это из-за того, что родители не разрешают учителям и воспитателям ничего требовать от своих детей.

По словам подруги, воспитательница не стала рассказывать ей о случившемся. Лишь ответила, что «у нее неприятности». Согласно картотеке детского сада, опыт работы Натальи Шумиловой составляет 34 года. Из них 7 - по специальности.

- Наталья человек очень ответственный. Она чуткая и с высокими моральными ценностями, - добавила наша собеседница.

На момент публикации связаться с Натальей Шумиловой не удалось. В детском саду № 432 не ответили на звонок корреспондента. Ранее в Следственном комитете сообщили, что проводят проверку на предмет возможного наличия признаков статьи 117 УК РФ «Истязание».

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