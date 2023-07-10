Каждая выставка удивляет количеством технических новинок Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В понедельник, 10 июля, в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Она будет работать до 13 июля.Впрочем уже по первому дню можно сказать - выставка удалась. Такое количество иностранных гостей и технологических новинок еще пойди поищи. Рассказываем, чем удивлял ИННОПРОМ в первый день.

ЧУДО ЧУДНОЕ - ТРАКТОР БЕСПИЛОТНЫЙ

Если в детстве мечтали покататься на тракторе, то успевайте. Потому что в будущем, похоже, все тракторы будут беспилотными. На ИННОПРОМ один такой как раз привезла делегация Республики Беларусь. Она - страна-партнер выставки. Так что у нее самая большая экспозиция среди стран-участниц. И вот на той ее части, что на улице, можно среди сельскохозяйственной техники увидеть этот необычный трактор.

Беспилотный трактор привезли в Екатеринбург Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Кабины у него нет. А выглядит он сам, как нечто из фантастического фильма. Разработка Минского тракторного завода. Такая и ночью может по полю ехать - не заблудится. А все потому, что ориентируется она по цифровой карте, своем местоположение на которой определяет благодаря современных технологиям и сетям 5G.

Человеку, в лице оператора, достаточно дать беспилотному трактору задание по Сети и расслабиться - наблюдать, как техника работает. Коротко о ТТХ инновационной сельхозтехники: мощность 359 лошадиных сил, скорость - до 40 километров в час, ширина - 2,8 метра, длина - 6,8.

ПЕРВЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ ТРАМВАЙ

Если заглянуть в первый павильон ИННОПРОМа, то глаз сразу зацепиться за необычный трамвай – 71-932 «Невский». И ладно бы выглядит, как свеженький смартфон, так он еще и… трехсекционный. Все три части соединяются друг с другом «гармошкой». Плюс кабина есть с каждой стороны. Первый такой трамвай в России – разработка этого года. Пока на таких можно покататься лишь в Санкт-Петербурге, куда уже отправили 12 машин.

- Этот трамвай создан для маршрутов, где нет разворотных колец, - рассказала "КП-Екатеринбург" руководитель пресс-службы "ПК Транспортные системы" Ирина Щепина. - Также у трамвая есть беспилотная система. Она контролирует скорость и не дает машинисту разгоняться там, где это не положена. Помимо этого система может понять, что впереди есть препятствие – в этом случае она остановит состав.

Экономичный и вместительный низкопольный трамвай будущего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если заглянуть в кабину, то там будто пульт управления звездолетом. Повсюду светятся мониторы. Есть тут и специальная камера, которая следит за тем, в каком состоянии сейчас машинист. Долго закрыты глаза? Подаст сигнал. Рука занята сигаретой? Подаст сигнал. Если машинист на сигнал не отреагирует, трамвай начнет останавливаться. Помимо этого компьютер понимает, что если на улице дождь, то надо включать стеклоочистители. Предупредит компьютер машиниста и о том, что на остановке собирается войти незрячий человек. ТТХ у новинки такие: вместимость 205 человек, сидячих мест – 52. Длина трамвая – 27 метров. Плюс трамвай на 95% сделан из отечественных компонентов.

Главными плюсами трехсекционого трамвая для больших городов является его большая вместимость и экономичность. А еще он – низкопольный, а потому – намного удобнее для пассажиров по сравнению с привычным городским общественным транспортом.

ЦИФРОВОЙ АЛКОГОЛЬ ПО УШАМ ТЕК, В РОТ НЕ ПОПАЛ

Необычайно оживленно было на стенде у Казахстана. И не удивительно, там гостям «наливали» алкоголь. Правда не тот, что в голову бьет и вызывает острое желание закусить и оборачивается похмельем, а… цифровой.

Как выглядит это ноу-хау. Вы заходите в юрту с табличкой «Digital alcohol», усаживаетесь в кресло и… надеваете специальные наушники. А там – в них – звучит особый такой звук. Нет, не плеск горячительного в бутылке. Описать его сложно. Вроде как он воздействует на блуждающий нерв. Но эффект прямо чувствуешь. Разработчики называют его эффектом «перезагрузки». Те, кто отведали цифрового алкоголя говорят проще:

- Прикольно. Голова кружится, - рассказал один из приобщившихся.

Цифровой алкоголь не пьянит, а помогает расслабиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего где-то 20 секунд и вот вы уже «готовенький». Нет, не в дрова. Трезвость мысли сохраняешь, но теперь ты будто слегка расслабленный. А главное – никакого похмелья!

НОВЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД

Привезли к выставке ИННОПРОМ и новейший российский скоростной электропоезд «Ласточки». Чтобы оценить его, журналистам пришлось организованно съездить к железнодорожной платформе у аэропорта «Кольцово», что неподалеку от «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходит выставка.

Новинка полностью состоит из российских комплектующих. Да и программное обеспечение тоже – российское. На путях ему планируют разрешить разгоняться до 160 километров в час. Хотя по факту такой состав может и до 200 километров в час разогнаться.

- Сертификат соответствия планируем получить в октябре 2023 года. А в четвертом квартале поставим первую партию из 60 вагонов электропоездов, которые войдут в регулярные рейсы, - заключает заместитель генерального директора холдинга «Синара-Транспортные Машины» Антон Зубихин.

Новая "Ласточка" "летает" еще быстрее Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Та модель, что нам показали, состоит из пяти вагонов. В них за раз могут прокатиться 416 человек. Для комфорта пассажиров внутри есть система микроклимата, обеззараживающая воздух. Предусмотрены и специальные подъемники для маломобильных пассажиров. Для ручной клади над сидениями есть специальная полка. Вдоль стен размещены стойки для багажа. Зарядить телефон в пути можно от USB-розеток.

Кстати, мамам и папам с маленькими детьми на новой «Ласточке» будет удобно ездить, ведь в уборных имеются пеленальные столики.

РОБОТ-ПАЦИЕНТ, ЧТО УЧИТ ВРАЧЕЙ

В павильоне Минпромторга посетители могли наткнуться на необычное зрелище – мужчина лежит на кушетке, подключенный к медицинским аппаратам. Присмотришься – до он же искусственный и вообще манекен. А глазами моргает, да еще и изо рта его слова порой доносятся. Что за чудо такое? Оказалось, мужчину этого зовут Леонардо, и он – целый медицинский симулятор для будущих врачей. Буквально – робот-пациент, на котором студенты-медики могут попрактиковаться лечить людей.

Робот-пациент, на котором студенты-медики могут попрактиковаться лечить людей Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Даже заряд от настоящего дефибриллятора он способен принять, - рассказали представители компании Eidos, создавшей Леонардо Анастасия Резчикова. – На этом симуляторе можно выполнять первичную и послеврачебную реанимацию. У манекена есть пульс. Его кожа может менять цвет и посинеть, например.

Такой робот есть уже в 60 вузах страны. На нем студенты сдают экзамены.

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