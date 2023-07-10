Михаил Мишустин выступил в Екатеринбурге 10 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге началась международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Она продлится с 10 по 13 июля. В первый день работы ее посетил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Он прилетел в Екатеринбург днем. В аэропорту «Кольцово"» его встречали первые лица региона. После этого кортеж с премьер-министром отправился к выставочному центру «Екатеринбург-Экспо», где Михаил Мишустин осмотрел павильоны выставки. Губернатор Евгений Куйвашев на стенде Свердловской области представил ему разработки уральских предприятий, например Уральского завода гражданской авиации.

Примерно в 15:50 Михаил Мишустин выступил на Главной стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегии обновления».

- На протяжении 13 лет выставка проходит в Екатеринбурге, крупном индустриальном центре Урала. Это очень важная площадка для обмена мнениями и лучшими практиками. Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от систем финансовых расчетов и логистических цепочек. Здесь представлены компании из 35 стран мира. Страной-партнером стала Белоруссия - наш ближайший союзник и добрый сосед. Вместе мы строим союзное государство, - заявил Михаил Мишустин.

Премьер-министр назвал Белоруссию "добрым соседом" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер отметил, что Россия совместно с партнерами продолжает реализовывать крупные совместные проекты в значимых отраслях промышленности. Также он отметил, что Россия открыта для сотрудничества и напомнил, что одновременно с ИННОПРОМ, на площадке «Екатеринбург-Экспо» проходит Российско-Китайское Экспо. Оба мероприятия должны способствовать заключению новых соглашений и привлечению инвестиций.

Отдельно премьер-министр России рассказал о том, каких успехов достигла отечественная экономика. Например, за четыре года промышленное производство увеличилось на 7%. Ускорилась позитивная динамика и в этом году, несмотря на санкционное давление.

- Главным драйвером остается машиностроительный комплекс. Выпуск в мае вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Важная задача в ближайшее время - повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях, - завил Мишустин.

Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности, но возврата на прежнюю модель работы с опорой на импорт уже не будет.

Добавим, что в Главной стратегической сессии также принял участие премьер-министр Республики Беларусь. В этом году она стала страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

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