Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

С 10 июля по 31 августа 2023 года пользователи программы лояльности «Нам по пути» при покупке кофе, чая или маття на станциях сети «Газпромнефть» получат скидку в размере 1 рубль на каждый заправленный литр бензина, дизельного топлива или сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Минимальный объем заправки для участия в акции составляет 30 литров в центральном регионе и на юге России и 25 литров на Урале и в Сибири. Максимальный объем единовременной заправки, на который распространяется скидка, ограничен для бензинов и СУГ 50 литрами, для дизельного топлива – 100 литрами. Воспользоваться предложением можно любое количество раз.

Акционные покупки должны быть оплачены автовладельцами без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути» с помощью банковской карты, через «Систему быстрых платежей», мобильное приложение «АЗС Газпромнефть» или наличными.

Самый простой способ присоединиться к программе – выпустить бесплатную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

В числе других приятных подарков пользователям мобильного приложения бесплатно доступны каждый 6-й бургер или хот-дог.

*С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» или по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.

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