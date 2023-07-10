«Не смог справиться с эмоциями»: друзья рассказали об уральце, застрелившем владельца завода в Верхней Пышме

Николая похоронили в Курганской области Фото: «Одноклассники»

В Курганской области похоронили 49-летнего жителя Екатеринбурга Николая З., который является главным подозреваемым в деле об убийстве владельца завода «Пластблок» Сергея Лухманова. По предварительной версии, 3 июля Николай расстрелял бизнесмена в поселке Залесье. А потом покончил с собой.

Основным мотивом к расправе называется ревность. Два года назад жена Николая Ольга развелась с ним, а после стала строить отношения с Лухмановым.

- Было понятно, что это сделал Николай, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый погибшего. - Как я понял, он даже не скрывался. По-моему мнению, у него не выдержала психика. Николай не смог смириться и жить дальше.

Николай и его бывшая жена Ольга Фото: «Одноклассники»

Ранее Ольга рассказывала, что в начале 2023 года Сергей сделал ей предложение и они хотели пожениться 23 августа. У предпринимателя осталось четверо детей от двух браков. У Николая – двое сыновей.

- Все в шоке от случившегося, по сути - история обычная. Люди разводятся каждый день. Только многие после стресса от развода продолжают дальше жить, заводить новые семьи и прочее. Но в случае с Николаем концовка получилась трагической. Человек не смог справится со своими эмоциями, хотя времени прошло много. Я не знаю, что у него было в голове, - добавил собеседник «КП-Екатеринбург».

Друг Николая отметил, что уральца похоронили в деревне, где живут его родители. Сергей Лухманов был похоронен в Верхней Пышме.

Сергея Лухманова застрелили 3 июля Фото: читатель «КП»

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