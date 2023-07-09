Дочь убитого в Верхней Пышме бизнесмена впервые прокомментировала трагедию

Сергей Лухманов погиб в понедельник, 3 июля Фото: Олег ГАЛИМОВ

В понедельник, 3 июля, вечером в поселке Залесье под Верхней Пышмой погиб 63-летний владелец завода «Пластблок» Сергей Лухманов. По предварительным данным, в него выстрелил из охотничьего ружья 49-летний мужчина. Сам убийца впоследствии свел счеты с жизнью.

В четверг, 6 июля, Сергея Лухманова похоронили. Вскоре после прощания дочь погибшего бизнесмена в своем блоге впервые высказалась о случившейся трагедии.

- Горько, тяжело, слез море, стресс, безумно трудно это переживать, к такому меня жизнь не готовила в 22 года, - написала девушка в своем блоге. - Пожалуй описывать подробно, что у меня внутри не буду, и так понятно без кучи прилагательных <...> Стараюсь справляться со своим состоянием после всего этого и жить дальше, только уже по другому. Мне хочется один раз сказать о случившемся потому, что я не могу делать вид, будто ничего не произошло. И хочу дальше жить эту жизнь. Тяжело, но мы справимся, сейчас важно беречь себя и родных.

По предварительным данным, причиной трагедии стал личный конфликт между двумя мужчинами. В Следственном комитете России происшествие пока не прокомментировали.

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