Всех подростков уже выписали из больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора провело комплекс мероприятий по установлению причин группового отравления детей алкоголем в Первоуральске. Вопиющий случай произошел в уральском городе 6 июля, когда 20-летняя девушка купила спиртное для одиннадцати подростков.

- Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

Ранее в свердловском гарнизоне полиции отмечали, что Катя купила 27 бутылок пива, три бутылки водки и коньяк. Из закуски у детей была лишь пачка печенья.

Организатору такого «застолья» грозит лишь штраф до 3000 рублей.

- Главные герои фуршета уже сами сделали выводы о культуре потребления спиртных напитков, надеюсь. В отношении их родителей планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее воспитание собственных «цветов жизни», - рассказал пресс-секретарь главка МВД Валерий Горелых.

Добавим, что всех детей уже выписали из больницы.

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