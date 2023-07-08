Всех подростков уже выписали из больницы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Управление Роспотребнадзора провело комплекс мероприятий по установлению причин группового отравления детей алкоголем в Первоуральске. Вопиющий случай произошел в уральском городе 6 июля, когда 20-летняя девушка купила спиртное для одиннадцати подростков.
- Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.
Ранее в свердловском гарнизоне полиции отмечали, что Катя купила 27 бутылок пива, три бутылки водки и коньяк. Из закуски у детей была лишь пачка печенья.
Организатору такого «застолья» грозит лишь штраф до 3000 рублей.
- Главные герои фуршета уже сами сделали выводы о культуре потребления спиртных напитков, надеюсь. В отношении их родителей планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее воспитание собственных «цветов жизни», - рассказал пресс-секретарь главка МВД Валерий Горелых.
Добавим, что всех детей уже выписали из больницы.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru