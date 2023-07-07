27 бутылок пива, три бутылки водки, коньяк, ликер и печенье: полиция рассказала, чем отравились подростки в Первоуральске

Десять подростков отравились большим количеством алкоголя Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, что в день отравления пили подростки из Первоуральска. Оказалось, что их совершеннолетняя подруга купила школьникам 27 бутылок пива, три бутылки водки, коньяк, ликер и одну пачку печенья на десятерых. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Сотрудникам полиции удалось задержать 20-летнюю девушку Екатерину, которая снабдила подростков алкоголем. Ее опрашивают сыщики, свердловчанка сотрудничает со следствием. Скорее всего, за совершенное Екатерина отделается штрафом. Девушка призналась сотрудникам полиции, что именно она купила для своих юных друзей.

- В начале по просьбе несовершеннолетних она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива. Затем по пути следования на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки, а еще чуть позже — бутылку коньяка, бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива. А из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек, - рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Полиция региона продолжает разбираться с ситуацией. Случившиеся находится на личном контроле начальника свердловского главка МВД Александра Мешкова.

Напомним, что подростки отравились вечером 6 июля. Десять подростков отправились в больницу. В их крови нашли этиловый спирт. Днем 7 июля восьмерых детей из медучреждения выписали.

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