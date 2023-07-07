Девушке, которая купила алкоголь подросткам в Первоуральске, грозит штраф

Девушка рассказала сотрудникам полиции, сколько алкоголя купила подросткам Фото: предоставлено В.Н.Горелых

20-летней девушке, купившей алкоголь подросткам в Первоуральске, которым они отравились, грозит штраф. Екатерину доставили для опроса в дежурную часть. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил официальный представить свердловского главка МВД Валерий Горелых.

- Она сотрудничает с представителями МВД и дает показания, - рассказал полковник Горелых. - Главные герои вечернего фуршета уже сами сделали выводы о культуре потребления спиртных напитков, надеюсь. В отношении их родителей планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее воспитание собственных «цветов жизни». Екатерине грозит статья 6.10 КоАП РФ - вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Разбирательство продолжается.

Девушка рассказала сотрудникам полиции, сколько алкоголя купила подросткам. Оказалось, что он был приобретен в трех магазинах. Всего дети выпили 27 бутылок пива, три бутылки водки, бутылку коньяка и бутылку ликера. При этом на закуску девушка купила друзьям только пачку печенья.

По данным Минздрава, сейчас из 10 отравившихся детей восемь выписаны из педиатрического отделения ДГБ Первоуральска в удовлетворительном состоянии. Двое детей продолжают лечение.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в крови у несовершеннолетних обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены.

Расследование инцидента с отравлением спиртными напитками подростков в Первоуральске находится на личном контроле начальника свердловского главка МВД Александра Мешкова.

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