На ИННОПРОМЕ-2023 покажут беспилотные тракторы и роботов-электриков

Каждый ИННОПРОМ - возможность прикоснуться к современным технологиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующий понедельник, 10 июля, в Екатеринбурге начинается международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Уже 13-й года подряд, между прочим. Она пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».

В этот раз страной-партнером стала Белоруссия. Также ожидается участие больше 20 иностранных делегаций, включая Казахстан, Иран, Шри-Ланку и КНР. Впрочем, выставка это не только деловое общение, но и зрелищная экспозиция.

Подробнее о том, какие новинки техники представлены на выставке мы расскажем и покажем в дни проведения ИННОПРОМа, ведь многие из новинок, участвующих в экспозиции, пока держутся в тайне. Сейчас просто расскажем о том, о чем уже известно.

А это бэтмобиль, собранный блогером из Казахстана. В прошлом году на ИННОПРОМе он стал главным героем всех селфи посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

НОВЕЙШИЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД С ПОДЗАРЯДКОЙ ДЛЯ САМОКАТОВ

Одна из ярких новинок – электропоезд «Восток», разработанный группой «Синара – транспортные машины». На выставке его представят впервые. Его уже называют аналогом «Ласточки». Заявлено, что у поезда современный внешний вид и комфортное пространство внутри. Например, над сидениями есть полка для ручной клади, а стойки для багажа размещены вдоль стены.

Неподалеку от дверей предусмотрены мусорные ящики. В вагоне есть и туалеты, и информационное табло. Ну и USB-разъемы для зарядки смартфона. Какой же современный общественный транспорт без них. Однако в вагоне можно будет найти и место для подзарядки самокатов и крепления велосипедов. Такой поезд сможет за раз перевезти около 1400 человек со скоростью до 160 километров в час.

Где посмотреть:

Павильоне №1, стенд компании «Группа Синара»

Робот-собака, покорившая посетителей выставки в 2022-м Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОБОТ-КАНАТОХОД

Без кого точно нельзя представить ни один ИННОПРОМ, так это без роботов. В этот раз без них тоже не обойдется. Например, резиденты «Сколково» привезут на выставку «Канатоход».

Это роботизированный комплекс, диагностирующий высоковольные воздушные линии электропередачи. Разработчики уточняют, что сделан он на базе беспилотных авиационных систем и предназначен для обслуживания и ремонта высоковольтных линий электропередачи без необходимости человеку подниматься к проводам.

Где посмотреть:

Павильон №3, стенд Свердловской области

С таким роботом хоть на свидание ходи! Фото: Алексей БУЛАТОВ

АВТОБУС, КОТОРОМУ НЕ СТРАШНЫ АРКТИЧЕСКИЕ МОРОЗЫ

Наши соседи, Челябинская область, привезут на выставку новую модель уникального арктического автобуса. Он предназначен для оказания социальных и медицинских услуг жителям Арктической зоны страны – самых труднодоступных уголков. Ездит такое ТС по «зимникам». Работать способен даже в морозы до -50 градусов Цельсия. Прокатиться на таком могут до 22 пассажиров. Внутри предусмотрена и система отопления и USB-розетки.

Где посмотреть:

Павильон №1, стенд Челябинской области

На выставке всегда можно посмотреть на транспорт будущего Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОРОСТНОЙ ЛИФТ И НОВЕЙШИЕ САМОСВАЛЫ

Стенд страны-партнера выставки Белоруссии займет площадь в 3000 квадратных метров. На нем будет представлено около 20 различных компаний, которые покажут новинки современной техники. Так, посетители смогут увидеть беспилотные модели гусеничных тракторов, макеты современных самосвалов. Одним из уникальных экспонатов будет новый магистральный тягач «МАЗ» с роботизированной коробкой передач.

Также посетителям покажут пожарные машины, разработанные в рамках Союзных программ, вместительные туристические автобусы, производство которых началось в 2023-м, снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления и новый скоростной лифт.

Где посмотреть:

Часть экспозиции будет представлена на улице перед входом в «Екатеринбург-Экспо». Остальное в Павильоне №3 на стенде Республики Беларусь.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЫСТАВКИ

Выставка ИННОПРОМ-2023 проводится с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» по адресу бульвар Экспо, 2.

Для посетителей выставки в дни работы ИННОПРОМА будут работать специальные автобусные рейсы. С 08.00 до 20.00 они будут ходить от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-Экспо».