В Медногорске торжественно открыли плавательный бассейн и заложили еще два социально-значимых объекта

Фото: УГМК

Медногорский медно-серный комбинат накануне Дня металлурга сделал подарок работникам предприятия и жителям города. На средства ММСК на территории городского спортивного центра торжественно открыли плавательный бассейн. Данный проект реализован в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве между металлургами и администрацией Медногорска. В торжественном открытии социального объекта приняли участие Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, руководство ММСК и города.

Фото: УГМК

Крытый плавательный бассейн размером 11х25 метров предназначен для учебно-тренировочной работы, проведения соревнований и оздоровительного плавания. Внутри здания установлено высокотехнологичное оборудование для подогрева, рециркуляции и обеззараживания воды. Функционирует электронное табло, где отображается время заплывов каждого спортсмена и его результат. На четырех дорожках одновременно могут заниматься 32 пловца, столько же человек вмещает зал для подготовительных занятий. Предусмотрены зрительские трибуны на 30 посадочных мест.

Фото: УГМК

- С 2019 года по всему Оренбуржью мы строим площадки ГТО, поля для мини-футбола, ФОКи, реконструируем спортивные комплексы и стадионы. Именно Медногорск – один из первых городов, где появились площадки для подготовки и выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне». Я уверен, что с появлением нового бассейна Медногорск вырастит своих олимпийских чемпионов, – отметил губернатор региона Денис Паслер.

Фото: УГМК

Благоустроена и прилегающая к бассейну территория. Асфальтовые дорожки, газоны и другие архитектурные сооружения органично вписываются в дизайн главной спортивной арены Медногорска, где разместились футбольный стадион, залы тяжелой атлетики и борьбы, площадка для сдачи норм ГТО и физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол», возведенный также на средства комбината.

Фото: УГМК

- Медногорск растет, развивается, и сегодня металлурги дарят городу такой замечательный подарок – отвечающий самым современным требованиям бассейн, – отметил генеральный директор ООО «ММСК» Ильфат Исхаков. – Я хотел бы поблагодарить руководство компании, весь огромный, сплоченный коллектив Медногорского медно-серного комбината, строительную компанию, город и спортивную школу. Результаты наших совместный усилий воплощены в этом и других значимых социальных объектах, в работе на благо родного города, в развитии которого мы, металлурги, заинтересованы прежде всего.

Фото: УГМК

Следует отметить, что с завершением строительства плавательного бассейна город получил не только современный спортивно-оздоровительный объект, но и дополнительные рабочие места для специалистов по обслуживанию гидротехнического сооружения и работе с воспитанниками спортшколы.

Фото: УГМК

- В Медногорске действительно до недавнего времени было негде окунуться – у нас нет ни природных, ни искусственных водоемов, – говорит глава города Андрей Нижегородов. – Но благодаря ММСК у нас появился этот замечательный бассейн, с открытием которого я поздравляю всех жителей и говорю огромное спасибо металлургам!

Сегодня в Медногорске дан старт строительству еще двух важных социальных объектов. Так, к уже действующим спортивных сооружениям городского стадиона в скором времени добавится ледовая арена. Крытый каток с искусственным льдом предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному и массовому катанию на коньках.

Фото: УГМК

В микрорайоне «Южный» губернатор области Денис Паслер и представители ММСК заложили первый камень в основание фундамента многоквартирного жилого дома. В двух подъездах пятиэтажного здания разместятся квартиры с улучшенной планировкой для работников комбината. В них же предполагается выделить жилье для молодых педагогов и врачей. Помещения еще одного подъезда будут оборудованы под гостиничные номера. Проектирование и строительство объекта также будет выполнено при поддержке металлургов.

Фото: УГМК

Напомним, только за последние четыре года на средства ММСК в Медногорске проведены капитальные ремонты городской поликлиники и детской школы искусств, построены воскресная школа, ФОК и бассейн. Комбинат поддерживает развитие социальных учреждений муниципального образования, оказывает финансовую и организационную помощь в реализации программы «Комфортная городская среда».