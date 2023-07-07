«Семейные традиции»: коттеджный поселок с зачином на будущее – для детей и внуков

КП расположен в 30 км западнее Екатеринбурга. Фото: проектная документация

Многие мечтают переехать за город и жить в гармонии с природой в комфортабельном коттедже, окруженном природными ландшафтами. У всех ли это получается на самом деле?

Таким уникальным местом для жизни является коттеджный поселок «Семейные традиции».

Он расположен в 30 км западнее Екатеринбурга. Доехать до него можно из Екатеринбурга по Ново-Московскому тракту за 22 минуты от ТЦ Мега и за 40 минут от центра города.

Рядом с поселком находятся такие населенные пункты, как село Новоалексеевское, деревня Старые Решеты, поселок Хрустальный.

Фото: проектная документация

ПРОЕКТ ДОБРОСОСЕДСТВА

Это первый в стране поселок с совершенно иным подходом к загородной жизни. Его концепция направлена на семьи с детьми, на людей, которым важны такие ценности, как семья, традиция и честь.

Будущим жителям предлагается вариант загородной жизни в кругу доброжелательных семей. Поэтому здесь важен поиск добрых соседей, которые совместно создадут поселок нового типа с зачином на будущее – для детей и внуков.

Здесь организована кооперативная форма управления – каждая семья участвует в жизни поселка и в принятии решений.

– Мы не продаем участки, нет. Мы ищем соседей и создаем сообщество в этом особенном проекте, – отметил основатель коттеджного поселка «Семейные традиции» предприниматель Алексей Данилин.

ИНФРАСТРУКТУРА

Поселок будет состоять из 143 домовладений. Средства от продажи земельных участков направляются на строительство коммуникаций и инфраструктуры поселка: асфальтовые дороги с пешеходной зоной, электричество, оптоволокно, газовые сети, уличное освещение. Все коммуникации пойдут под землей, чтобы сохранить эстетику экологичного пространства и каждого дома.

Центр поселка увенчает скульптурная композиция, олицетворяющая ценности традиционной семьи. Рядом построят школу с государственным финансированием. По намерениям основателей поселка, это должна быть одна из лучших школ не только в Екатеринбурге, но и в России. Будут в поселке и свой детский сад, спортзал, парк с аллеями, пожарный водоем, который оборудуют для купания.

Во второй очереди строительства возведут коворкинг, рынок, магазин, тепличное хозяйство. На возвышенности построят церковь, вокруг которой высадят фруктовый сад.

Это первый в стране поселок с совершенно иным подходом к загородной жизни. Фото: проектная документация

ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ

Поселок «Семейные традиции» находится в экологически чистом месте. Он удалён от транспортных путей и поэтому здесь тихо. Благоприятная роза ветров, кристально чистые воздух и вода кстати, именно из-за свойств воды получил своё название посёлок Хрустальный, смешанный лес.

Уникальность этого поселка в том, что он спроектирован по Васту и древним архитектурным традициям. Проект разрабатывался с участием «Союза Ведических Архитекторов».

Также здесь проведен биоэнергетический анализ участков и оформлены заключения в виде экспертизы. Потенциальные покупатели могут учесть особенности участка при выборе места для будущего доима, а также получить консультации по проектированию самого дома индивидуально, с учётом пожеланий каждой семьи.

Кроме того, при строительстве применяются суперсовременные экологичные материалы и технологии. Например, монолитный пемза-бетон и система отопления без огня, дыма и шума. Все это сказывается и на стоимости содержания – расходы на отопление энергоэффективного дома до 150 кв. м. будут не выше 5 тысяч рублей даже в сильные морозы.

ЗДОРОВАЯ СРЕДА

И для детей, и для взрослых в «Семейных Традициях» открываются широкие возможности для полезных занятий и активного досуга круглый год. В непосредственной близости находятся детский лагерь, 25-метровый бассейн с артезианской водой и комплексом СПА, конно-спортивный клуб «Дерби», а в окрестностях располагаются горнолыжные комплексы, лыжная трасса, горы Пильная и Волчиха, озеро Песчаное и Волчихинское водохранилище.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

В предстоящее воскресенье – 9 июля – в поселке празднуется «День семьи, любви и верности». Для основателей поселка это особенный день. Приглашаются все желающие.

В программе дня: квест для семей со сложными задачками и призами, подвижные игры для детей, турнир по системе «Русский силомер», соревнование по запуску водяных ракет, закладка камня и установка православного креста на месте постройки храма и вечерка у костра для подростков и взрослых.

А также в программе – мероприятия для тех, кто захочет узнать больше о концепции поселка, строительстве и технологиях:

- Презентация геотермальных тепловых насосов от автора технологии Юрия Сергеевича Венгина

- Презентация пемза-бетона от автора технологии Виктора Михайловича Хоминского.

- Выступление главного архитектора поселка - Сергея Александровича Балуты: «Проектирование по Васту».

- Выступление знаменитого земляка Геннадия Семеновича Чеурина: «Обустройство традиционной уральской избы».

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – приезжайте!

Представляется прекрасный шанс побыть на месте, почувствовать атмосферу добрососедства, познакомиться с будущими соседями и идейными вдохновителями проекта, поговорить с авторами строительных и инженерных технологий и просто пообщаться в неформальной обстановке с теми людьми, кто создает уникальный для страны поселок!

Приезжайте на место силы – коттеджный поселок «Семейные традиции»!

Координаты для навигатора 56.869083, 60.16656

Телефон 8 922 221 01 15

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