Из украинского плена вернулись пятеро свердловчан

Солдаты находятся в удовлетворительном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате переговоров на Средний Урал возвращаются пятеро человек из разных городов и сел Свердловской области. Они долгое время находились в украинском плену. Об этом «КП-Екатриенбург» сообщила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

- Ребята находятся в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской и психологической помощи они вернутся к своим семьям, - отметила Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Обмен произошел благодаря Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, Министерству обороны, а также Татьяне Мерзляковой и ее коллегам.

Ранее, в начале декабря 2022 года, вернули военного из украинского плена. В апреле прошлого года в Свердловскую область с территории Украины вернулись шесть солдат.

Таким образом, с начала военной спецоперации на Украине из плена удалось вызволить 17 человек из Свердловской области.

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