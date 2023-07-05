«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: женщина получила ожог трети тела во время пикника с друзьями

Несчастный случай произошел на участке у знакомых Галины. Фото: предоставила Галина Канаева

Жительница свердловского поселка Кытлым Галина Канаева признается, что пока не может принять свою новую внешность. Трагедия, случившаяся в ночь с 5 на 6 мая, разделила ее жизнь на «до» и «после». Из-за несчастного случая во дворе у знакомых, 37-летняя женщина получила сильнейшие ожоги ног, живота, кистей рук и лица. В общей сложности у нее было поражено 33% поверхности тела.

Медики на протяжении месяца спасали Галину и продолжают следить за состоянием ее здоровья и сейчас. «КП-Екатеринбург» поговорила с Галиной Канаевой и узнала, как проходит реабилитация женщины и будет ли она добиваться наказания для виновников происшествия.

«ОГНЕННЫЙ СТОЛБ»

В голосе Галины Канаевой слышится грусть и непрекращающаяся боль. Последние месяцы она спасается обезболивающими таблетками и заживляющими мазями. Один поход за ними в аптеку выливается в баснословные траты по 5 тысяч рублей и больше.

Женщине пересаживали кожу на пораженные участки. Фото: предоставила Галина Канаева

Из ожогового отделения городской клинической больницы № 40 Галину выписали еще в конце июня. Но роковой вечер, когда она получила травмы, не забудет уже никогда.

- Мы пришли к знакомым во двор около 23:00, а буквально спустя час меня увезли на скорой. Дело в том, что вечером было прохладно. У нас стоял мангал. Наш знакомый решил разжечь пламя еще сильнее и плеснул в мангал дизеля. Но я не успела отойти, жидкость ветром разнесло в мою сторону. Поднялся огненный столб и меня охватило пламя, - рассказывает пострадавшая Галина. - Помню, как упала на землю, чтобы сбить огонь. Тогда я думала, что сгорю заживо. Перед глазами пронеслась вся моя жизнь.

Медики отвезли женщину сначала в Карпинск, а затем в Краснотурьинск. Там в отделении реанимации Галина провела 10 дней. После этого ее на вертолете Центра медицины катастроф доставили в Екатеринбург.

Сильнее всего пострадали ноги, на них пришлось 20% ожогов тела.

Кисти рук обгорели, когда женщина сбивала руками пламя. Фото: предоставила Галина Канаева

«НАУЧИЛАСЬ ЗАНОВО ХОДИТЬ»

По прогнозам врачей, чтобы ожоги затянулись должно пройти еще минимум пара месяцев. За Галиной сейчас ухаживает вся семья. В стороне не остаются и дети – 20 летняя дочь и 12 летний сын.

- Я с момента травмы училась заново ходить. По квартире еще как-то перемещаюсь, а дальше крыльца дома не выхожу. Очень тяжело. Муж массирует мне стопы, так как на них нет ожогов. Младший сын тоже стремится помочь и всегда готов принести нужные мне вещи. А ведь у нас столько планов было! Я планировала завершить обучение в автошколе, съездить отдохнуть с семьей, - вздыхает Галина. – Как теперь на работу выходить? Ума не приложу! Буду ходить в кофте с длинными рукавами, ведь все руки в страшных шрамах от пересадки. Да и по улице будет некомфортно ходить и ощущать пристальные взгляды прохожих.

Женщину доставили к медикам Екатеринбурга на вертолете. Фото: предоставила Галина Канаева

Теперь у семьи существенно упал доход. Женщина находится на больничном и пока не может выйти в магазин, где трудится товароведом. По словам Галины, в середине июля ей предстоит очередной визит к докторам ожогового отделения больницы в Екатеринбурге. Как уверяет Галина, собственники участка, на котором произошла беда, включились и оплачивали расходы на лечение. Но суммы пока она не подсчитывала, ведь в приоритете у нее восстановление.

- Перевязки делает мне муж. К нам также приходит фельдшер и следит за моим состоянием. Но дальние поездки для меня – мучение. Моим ногам будет очень больно и тяжело. К тому же, еще открытые раны пока не зажили полностью. Кожи с рук не хватило на пересадку на ногу. Я счастлива, что осталась жива. Но очень жаль, что сейчас мне нельзя ни ходить в баню, ни выходить на солнце. Чувство обиды все еще со мной, но со временем пройдет, - говорит Галина.

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По словам женщины, в дальнейшем между ней и собственниками участка, по-видимому, будут судебные тяжбы.

- Прокуратура заинтересовалась случившимся. От меня ждут заявлений. Не исключено, что хозяина участка ждут обязательные работы или даже уголовное наказание. Но это только если от меня будет заявление.

Муж Галины делает ей массаж. Фото: предоставила Галина Канаева

Но Галина считает, что если виновника произошедшего накажут «по всей строгости», то ей никто не будет оплачивать расходы на лечение. К слову, сейчас мужчина их покрывает.

- Я обязательно встречусь с правоохранителями, просто сейчас на это нет сил. Также у меня есть адвокат, я проконсультируюсь с ним по вопросам ожогов и компенсации, - уверяет Галина.

Женщина добавила, что ее поддерживают не только родные, но и жители поселка.

- То, что я пережила, это ужасно. Даже самому злейшему врагу не пожелаешь такой участи.

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