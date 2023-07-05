Догнал и задушил руками: на Урале начали судить обвиняемого в жестоком убийстве матери пятерых детей

Любовь Белюшина была задушена и оставлена в ельнике под снегом. В убийстве обвиняют экс-супруга. Фото: соцсети

В Алапаевске начался судебный процесс по делу Александра Белюшина, обвиняемого в жестоком убийстве экс-супруги. Мать пятерых детей Любовь Белюшина пропала 22 декабря 2022 года. Ее искали родные, волонтеры и полиция. Только спустя 18 дней поисков бывший муж признался, что расправился с супругой из ревности.

«ДОГНАЛ И ЗАДУШИЛ»

В день трагедии Любовь попросила Александра отвезти ее к отцу в Реж – она собиралась присмотреть там квартиру, чтобы переехать с детьми.

Любовь и Александр прожили вместе 15 лет и воспитывали пятерых детей. Фото: соцсети

- По дороге между мужчиной и женщиной произошла ссора, в связи с чем обвиняемый остановил машину, и они вдвоем вышли из нее. Мужчина нанес женщине удар рукой, отчего потерпевшая упала на землю. Через некоторое время она поднялась и направилась пешком по автодороге в сторону города Реж, но обвиняемый догнал и задушил потерпевшую руками, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

12 января Александра Белюшина заключили под стражу. Ему несколько раз продлевали строк ареста, пока шло следствие. Оно завершилось 8 июня, и материалы дела были переданы в суд.

Многодетную мать около трех недель искали родные, волонтеры и полиция. Фото: соцсети

- 5 июля назначено первое заседание. Будут рассматривать показания свидетелей. Их по делу много, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Алапаевском городском суде.

На суде рассмотрели показания потерпевших родителей и сына убитой Любови Белюшиной.

- Меня в зал не пропустили, сказали, что я, как свидетель, не могу сегодня выступать, - рассказала мать обвиняемого Раиса Агданцева.

Александр признался в расправе над супругой во время допроса Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПРИХОДИЛА ВО СНЕ»

Как раннее сообщал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело убитой матери пятерых детей Белюшин отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом.

- Накануне его задержания жена стала «приходить» к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу, - рассказывал Валерий Горелых.

Четверых несовершеннолетних детей Любови отдали бабушке. Фото: соцсети

Напомним, Любовь и Александр Белюшины жили в своем доме в селе Коптелово под Алапаевском. Они были в браке 15 лет и воспитывали пятерых детей – четверых общих и старшего сына Любови от первого брака. Они развелись осенью 2022 года, но продолжали жить под одной крышей.

После ареста Александра четверых несовершеннолетних детей Белюшиных забрали органы опеки. Спустя три месяца их смогла забрать бабушка Раиса Агданцева. Для этого она окончила курсы приемных родителей.

- Дети с самого начала говорили, что хотят жить только со мной. Я Любе всегда помогала о них заботиться, - рассказывала Раиса Витальевна.

Отметим, мать и сестра обвиняемого не верят в то, что Александр мог совершить такое страшное преступление. Чтобы отстоять свою позицию, они решились на участие в программе Андрея Малахова.

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