Сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ТНТ перезапускает сериал «Счастливы вместе». Проект выходил на экраны с 2006 по 2013 год и был мега-популярным в то время. Спустя 10 лет легендарную историю о семье из Екатеринбурга выпустят под новым названием «Букины». Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Об этом сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

- Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Говорить о сюжете ничего не буду: не вижу смысла. Вы все знаете сами. Скажу лишь, что все, кто гадал, чем семья Букиных могла бы заниматься сейчас, скоро получат ответ на этот вопрос, - объявила Тина Канделаки.

По словам Тины Канделаки, на ТНТ возвращаются все любимые зрителями звезды

Съемками 10-серийного сиквела телеканал занимается совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян».

Исполнитель роли главы семейства Букиных и продавца женской обуви Виктор Логинов рассказал, что ждет зрителей от перезапуска легендарного сериала.

- Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Рад, теперь эта возможность есть. Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои, - обещает актер.

Сериал о легендарной семейке из Екатеринбурга выпустят под новым названием «Букины» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отметим, в недавнем интервью «КП-Екатеринбург» Виктор Логинов, как раз, размышлял на тему того, каким бы был его «современный» герой.

- Наверное, он был бы более современным, пользовался бы социальными сетями и, наверняка, пробовал бы заняться криптовалютой. Но итог этого стремления заранее известен, как и все, к чему прикасается этот персонаж, - отвечал тогда актер.

В интервью Виктор Логинов также рассказал, как работал спасателем и о жизни с молодой женой.

Раннее о возвращении на ТНТ объявил шоумен из Екатеринбурга Сергей Светлаков. Он будет вести собственное шоу, участвовать в одном из проектов в качестве члена жюри, а также уже выпустит свой сериал.

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