В Екатеринбурге задержали уроженца Украины по подозрению в госизмене

Подозреваемый отправлял деньги на счета противников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области вместе с коллегами из пограничного управления Челябинской области арестовали уроженца Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Мужчину обвиняют в причастности к государственной измене. По данным ФСБ, подозреваемый помогал финансово вооруженным силам Украины. Задержание произошло, когда он попытался пересечь границу.

- Сотрудники ведомства установили, что 39-летний мужчина переводил денежные средства на банковский счёт для сбора средств ВСУ. Мужчина также приобрел оборудование спутниковой связи в интересах артиллерийских подразделений противника. Оно предназначалось для передачи координат расположения ВС РФ, - сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Теперь в отношении подозреваемого 39 – летнего мужчины было заведено и расследуется уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статье 275 УК России «Государственная измена». В настоящий момент мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, который планировал устроить поджог. Уральцу за противоправные действия грозит до 20 лет лишения свободы.

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