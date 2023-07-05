В центре Екатеринбурга загорелась крыша жилого дома

Для ликвидации возгорания на кровле здания используется высотная техника Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В центре Екатеринбурга рано утром 5 июля загорелась крыша жилого дома на Гагарина,12. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших не поступало.

В 06:57 пожарные локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. На месте задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Для ликвидации возгорания на кровле здания используется высотная техника. Для удаления дыма из подъездов применяется тактическая вентиляция.

Напомним, в Екатеринбурге 27 августа в 2021 году произошел страшный пожар - вспыхнула крыша на жилой пятиэтажке на Мичурина, 98. По словам очевидцев, огонь на кровлю перекинулся с балкона квартиры на пятом этаже. Ее жильцы - мужчина и женщина, погибли.

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